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РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц - 10.02.2025, ПРАЙМ
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РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц
РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц - 10.02.2025, ПРАЙМ
РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц
РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц, зарегистрировав в качестве пилотного проекта перевод котельных с мазутного топлива на природный газ в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:21+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц, зарегистрировав в качестве пилотного проекта перевод котельных с мазутного топлива на природный газ в Самарской, Брянской, Курской, Калужской областях и в Краснодарском крае, сообщила компания. Реестр углеродных единиц начал функционировать в России в сентябре 2022 года. Участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки. "РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц… 17906 углеродных единиц зачислены на счет РЖД в реестре углеродных единиц. В качестве пилотного проекта решено зарегистрировать перевод котельных с мазутного топлива на природный газ в Самарской, Брянской, Курской, Калужской областях и в Краснодарском крае", - говорится в сообщении РЖД. Результаты этой работы прошли процедуру валидации и верификации, и РЖД получили подтверждение снижения выбросов на 17906 тонн СО2-эквивалента. Теперь компания будет использовать дополнительные возможности национального углеродного рынка для содействия борьбе с изменениями климата и достижению цели углеродной нейтральности к 2050 году.
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россия, ржд
РОССИЯ, РЖД
10:21 10.02.2025 (обновлено: 10:24 10.02.2025)
 
РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц

РЖД: углеродные единицы поступили на счет компании

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОткрытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали "Москва – Казань"
Открытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали Москва – Казань - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц, зарегистрировав в качестве пилотного проекта перевод котельных с мазутного топлива на природный газ в Самарской, Брянской, Курской, Калужской областях и в Краснодарском крае, сообщила компания.
Реестр углеродных единиц начал функционировать в России в сентябре 2022 года. Участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки.
"РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц… 17906 углеродных единиц зачислены на счет РЖД в реестре углеродных единиц. В качестве пилотного проекта решено зарегистрировать перевод котельных с мазутного топлива на природный газ в Самарской, Брянской, Курской, Калужской областях и в Краснодарском крае", - говорится в сообщении РЖД.
Результаты этой работы прошли процедуру валидации и верификации, и РЖД получили подтверждение снижения выбросов на 17906 тонн СО2-эквивалента.
Теперь компания будет использовать дополнительные возможности национального углеродного рынка для содействия борьбе с изменениями климата и достижению цели углеродной нейтральности к 2050 году.
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