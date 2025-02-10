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РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц

РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц - 10.02.2025, ПРАЙМ

РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц

РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц, зарегистрировав в качестве пилотного проекта перевод котельных с мазутного топлива на природный газ в... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T10:21+0300

2025-02-10T10:21+0300

2025-02-10T10:24+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц, зарегистрировав в качестве пилотного проекта перевод котельных с мазутного топлива на природный газ в Самарской, Брянской, Курской, Калужской областях и в Краснодарском крае, сообщила компания. Реестр углеродных единиц начал функционировать в России в сентябре 2022 года. Участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки. "РЖД впервые стали обладателями углеродных единиц… 17906 углеродных единиц зачислены на счет РЖД в реестре углеродных единиц. В качестве пилотного проекта решено зарегистрировать перевод котельных с мазутного топлива на природный газ в Самарской, Брянской, Курской, Калужской областях и в Краснодарском крае", - говорится в сообщении РЖД. Результаты этой работы прошли процедуру валидации и верификации, и РЖД получили подтверждение снижения выбросов на 17906 тонн СО2-эквивалента. Теперь компания будет использовать дополнительные возможности национального углеродного рынка для содействия борьбе с изменениями климата и достижению цели углеродной нейтральности к 2050 году.

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