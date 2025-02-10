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В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации
В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации
Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:25+0300
2025-02-10T09:25+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru", - говорится в сообщении. Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков. Как отмечает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, вопрос повышения безопасности поездок на электросамокатах стоит на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Схема с верификацией через Mos ID позволит быстро и заблаговременно выявлять неподходящие аккаунты и блокировать лицам доступ к аренде, тем самым предотвращая возможные ДТП, заключил Ликсутов.
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россия, москва, сергей собянин, общество , самокаты, аренда самокатов
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Общество , самокаты, аренда самокатов
В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации
Аренда самоката в Москве будет возможна только после верификации через Mos ID
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков.
Как отмечает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, вопрос повышения безопасности поездок на электросамокатах стоит на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Схема с верификацией через Mos ID позволит быстро и заблаговременно выявлять неподходящие аккаунты и блокировать лицам доступ к аренде, тем самым предотвращая возможные ДТП, заключил Ликсутов.
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