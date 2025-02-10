https://1prime.ru/20250210/samokat-854802032.html

В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации

В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации - 10.02.2025, ПРАЙМ

В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации

Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T09:25+0300

2025-02-10T09:25+0300

2025-02-10T09:25+0300

россия

москва

сергей собянин

общество

самокаты

аренда самокатов

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/73/841937350_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1d8e99a11392b2f37a8d06e5550bf620.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru", - говорится в сообщении. Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков. Как отмечает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, вопрос повышения безопасности поездок на электросамокатах стоит на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Схема с верификацией через Mos ID позволит быстро и заблаговременно выявлять неподходящие аккаунты и блокировать лицам доступ к аренде, тем самым предотвращая возможные ДТП, заключил Ликсутов.

https://1prime.ru/20240913/yandeks-851552931.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сергей собянин, общество , самокаты, аренда самокатов