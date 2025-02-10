Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250210/samokat-854802032.html
В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации
В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации
Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:25+0300
2025-02-10T09:25+0300
россия
москва
сергей собянин
общество
самокаты
аренда самокатов
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/73/841937350_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1d8e99a11392b2f37a8d06e5550bf620.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru", - говорится в сообщении. Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков. Как отмечает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, вопрос повышения безопасности поездок на электросамокатах стоит на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Схема с верификацией через Mos ID позволит быстро и заблаговременно выявлять неподходящие аккаунты и блокировать лицам доступ к аренде, тем самым предотвращая возможные ДТП, заключил Ликсутов.
https://1prime.ru/20240913/yandeks-851552931.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/73/841937350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_02af93d267dfcbadaa492f79436369f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сергей собянин, общество , самокаты, аренда самокатов
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Общество , самокаты, аренда самокатов
09:25 10.02.2025
 
В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации

Аренда самоката в Москве будет возможна только после верификации через Mos ID

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков.
Как отмечает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, вопрос повышения безопасности поездок на электросамокатах стоит на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Схема с верификацией через Mos ID позволит быстро и заблаговременно выявлять неподходящие аккаунты и блокировать лицам доступ к аренде, тем самым предотвращая возможные ДТП, заключил Ликсутов.
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
"Яндекс" впервые выписал штраф пользователю, который передал детям самокат
13 сентября 2024, 17:12
 
РОССИЯМОСКВАСергей СобянинОбществосамокатыаренда самокатов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала