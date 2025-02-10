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Страны ЕС планируют на неделе завершить согласование нового пакета санкций - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Страны ЕС планируют на неделе завершить согласование нового пакета санкций
Страны ЕС планируют на неделе завершить согласование нового пакета санкций - 10.02.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС планируют на неделе завершить согласование нового пакета санкций
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседаниях в среду 12 февраля и в пятницу 14 февраля продолжат согласовывать предложения по 16-му по | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:21+0300
2025-02-10T12:21+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседаниях в среду 12 февраля и в пятницу 14 февраля продолжат согласовывать предложения по 16-му по счету пакету санкций против России, следует из повестки заседаний. Предполагается, что новый пакет санкций включит в себя как персональные, так и экономические ограничительные меры.Планируется, что в пятницу постпреды завершат согласование и подготовят новый пакет к окончательному утверждению.Пункты по санкциям значатся в числе требующих предварительной дискуссии. "Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические секторальные санкции – ред.). Обмен мнениями. Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Обмен мнениями", - указывается в повестке встречи, которая начнется в среду 09.30 по местному времени (11.30 мск). В пятницу встреча начнется в 10.30 по Брюсселю (12.30 мск), санкции уже планируется "подготовить к утверждению", что означает передачу пакета на утверждение министрам стран Евросоюза. Как сообщали в ЕС ранее, новый пакет санкций против России планируется ввести в действие к концу февраля, к 24 числу.В России не раз заявляли о способности страны противостоять санкционному давлению со стороны Запада, которое продолжает усиливаться за последние годы. Кроме того, Запад просто не может найти силы признать провал санкций против России, отмечали в Москве. В свою очередь, в самих западных странах неоднократно высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ес, брюссель, запад, рф, владимир путин
Политика, ЕС, Брюссель, ЗАПАД, РФ, Владимир Путин
12:21 10.02.2025
 
Страны ЕС планируют на неделе завершить согласование нового пакета санкций

Постпреды стран ЕС согласуют к концу недели новый пакет санкций против РФ

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседаниях в среду 12 февраля и в пятницу 14 февраля продолжат согласовывать предложения по 16-му по счету пакету санкций против России, следует из повестки заседаний. Предполагается, что новый пакет санкций включит в себя как персональные, так и экономические ограничительные меры.
Планируется, что в пятницу постпреды завершат согласование и подготовят новый пакет к окончательному утверждению.
Пункты по санкциям значатся в числе требующих предварительной дискуссии.
"Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические секторальные санкции – ред.). Обмен мнениями. Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции – ред.). Обмен мнениями", - указывается в повестке встречи, которая начнется в среду 09.30 по местному времени (11.30 мск).
В пятницу встреча начнется в 10.30 по Брюсселю (12.30 мск), санкции уже планируется "подготовить к утверждению", что означает передачу пакета на утверждение министрам стран Евросоюза.
Как сообщали в ЕС ранее, новый пакет санкций против России планируется ввести в действие к концу февраля, к 24 числу.
В России не раз заявляли о способности страны противостоять санкционному давлению со стороны Запада, которое продолжает усиливаться за последние годы. Кроме того, Запад просто не может найти силы признать провал санкций против России, отмечали в Москве. В свою очередь, в самих западных странах неоднократно высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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