Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Северсталь" расширила линейку выпускаемого биметаллического проката - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250210/severstal-854811341.html
"Северсталь" расширила линейку выпускаемого биметаллического проката
"Северсталь" расширила линейку выпускаемого биметаллического проката - 10.02.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" расширила линейку выпускаемого биметаллического проката
"Северсталь" освоила производство новых видов биметаллического проката в 2024 году, сообщила компания. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:22+0300
2025-02-10T13:22+0300
экономика
бизнес
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:152:3077:1882_1920x0_80_0_0_ef6ba27e21d30058ba5e9f859cbe2185.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" освоила производство новых видов биметаллического проката в 2024 году, сообщила компания. "Северсталь" за 2024 год освоила производство новых видов биметаллического проката для потребителей из нефтеперерабатывающей, металлургической и горнодобывающей отраслей", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Северсталь" направила около 850 тонн биметалла из стали и плакирующего слоя компании "Волгограднефтемаш", где из него изготовили две коксовые камеры (аппарат для переработки тяжелых остатков нефтепродуктов), массой около 500 тонн каждая для одного из нефтеперерабатывающих заводов РФ. Также на колпинской производственной площадке увеличили диапазон толщин биметаллов, а также впервые произвели и отгрузили потребителю биметаллический прокат для производства труб большого диаметра, следует из пресс-релиза. Помимо этого, на череповецкой производственной площадке (ЧерМК, основной производственный актив "Северстали") проходят опытно-промышленные испытания на износо- и коррозионностойкость трубы, впервые изготовленные из рулонного биметаллического проката, рассказали в компании. Продолжается тестирование износостойкого биметалла линейки Powerhard Duo в различных агрегатах, подверженных усиленному абразивному и коррозионно-абразивному воздействию, добавляют в сообщении. "Мы видим большой потенциал в расширении нашей линейки биметаллов и последовательно им занимаемся … Каждый проект уникален, но мы готовы к выполнению нестандартных заказов и точно не планируем останавливаться на достигнутом", - приводятся в релизе слова директора по работе с машиностроительными компаниями "Северстали" Георгия Аргунова.
https://1prime.ru/20250203/stal-854626478.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a86a440336e35b9e5d30f5cb24d90366.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, северсталь
Экономика, Бизнес, Северсталь
13:22 10.02.2025
 
"Северсталь" расширила линейку выпускаемого биметаллического проката

"Северсталь" в 2024 году расширила линейку выпускаемого биметаллического проката

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" освоила производство новых видов биметаллического проката в 2024 году, сообщила компания.
"Северсталь" за 2024 год освоила производство новых видов биметаллического проката для потребителей из нефтеперерабатывающей, металлургической и горнодобывающей отраслей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Северсталь" направила около 850 тонн биметалла из стали и плакирующего слоя компании "Волгограднефтемаш", где из него изготовили две коксовые камеры (аппарат для переработки тяжелых остатков нефтепродуктов), массой около 500 тонн каждая для одного из нефтеперерабатывающих заводов РФ. Также на колпинской производственной площадке увеличили диапазон толщин биметаллов, а также впервые произвели и отгрузили потребителю биметаллический прокат для производства труб большого диаметра, следует из пресс-релиза.
Помимо этого, на череповецкой производственной площадке (ЧерМК, основной производственный актив "Северстали") проходят опытно-промышленные испытания на износо- и коррозионностойкость трубы, впервые изготовленные из рулонного биметаллического проката, рассказали в компании.
Продолжается тестирование износостойкого биметалла линейки Powerhard Duo в различных агрегатах, подверженных усиленному абразивному и коррозионно-абразивному воздействию, добавляют в сообщении.
"Мы видим большой потенциал в расширении нашей линейки биметаллов и последовательно им занимаемся … Каждый проект уникален, но мы готовы к выполнению нестандартных заказов и точно не планируем останавливаться на достигнутом", - приводятся в релизе слова директора по работе с машиностроительными компаниями "Северстали" Георгия Аргунова.
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
"Северсталь" сократила выпуск стали в 2024 году
3 февраля, 11:05
 
ЭкономикаБизнесСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала