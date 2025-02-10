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"Северсталь" расширила линейку выпускаемого биметаллического проката

"Северсталь" расширила линейку выпускаемого биметаллического проката - 10.02.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" расширила линейку выпускаемого биметаллического проката

"Северсталь" освоила производство новых видов биметаллического проката в 2024 году, сообщила компания. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:22+0300

2025-02-10T13:22+0300

2025-02-10T13:22+0300

экономика

бизнес

северсталь

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" освоила производство новых видов биметаллического проката в 2024 году, сообщила компания. "Северсталь" за 2024 год освоила производство новых видов биметаллического проката для потребителей из нефтеперерабатывающей, металлургической и горнодобывающей отраслей", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Северсталь" направила около 850 тонн биметалла из стали и плакирующего слоя компании "Волгограднефтемаш", где из него изготовили две коксовые камеры (аппарат для переработки тяжелых остатков нефтепродуктов), массой около 500 тонн каждая для одного из нефтеперерабатывающих заводов РФ. Также на колпинской производственной площадке увеличили диапазон толщин биметаллов, а также впервые произвели и отгрузили потребителю биметаллический прокат для производства труб большого диаметра, следует из пресс-релиза. Помимо этого, на череповецкой производственной площадке (ЧерМК, основной производственный актив "Северстали") проходят опытно-промышленные испытания на износо- и коррозионностойкость трубы, впервые изготовленные из рулонного биметаллического проката, рассказали в компании. Продолжается тестирование износостойкого биметалла линейки Powerhard Duo в различных агрегатах, подверженных усиленному абразивному и коррозионно-абразивному воздействию, добавляют в сообщении. "Мы видим большой потенциал в расширении нашей линейки биметаллов и последовательно им занимаемся … Каждый проект уникален, но мы готовы к выполнению нестандартных заказов и точно не планируем останавливаться на достигнутом", - приводятся в релизе слова директора по работе с машиностроительными компаниями "Северстали" Георгия Аргунова.

https://1prime.ru/20250203/stal-854626478.html

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бизнес, северсталь