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РФ готова помочь сирийцам в восстановлении после кризиса, сообщил Небензя

РФ готова помочь сирийцам в восстановлении после кризиса, сообщил Небензя - 10.02.2025, ПРАЙМ

РФ готова помочь сирийцам в восстановлении после кризиса, сообщил Небензя

Россия готова помочь сирийцам в восстановлении страны после кризиса, поскольку дружественные отношения России с народом САР не зависят от политической... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T08:35+0300

2025-02-10T08:35+0300

2025-02-10T08:35+0300

политика

россия

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оон

сирия

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ООН, 10 фев – ПРАЙМ. Россия готова помочь сирийцам в восстановлении страны после кризиса, поскольку дружественные отношения России с народом САР не зависят от политической конъюнктуры. Об этом в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул давние дружественные отношения России с сирийским народом, которые были проверены временем. Однако Небензя также отметил, что Москва убеждена, что народ САР способен справиться с возникшим кризисом и стоящими вызовами и самостоятельно, без вмешательства других государств. Тем не менее, постпред заявил, что Россия заинтересована в позитивной роли ООН в сопровождении политического процесса."При этом заинтересованы в том, чтобы ООН сыграла позитивную роль в сопровождении политического процесса в рамках инклюзивного диалога с участием всего спектра политсил и этноконфессиональных групп САР", – сказал Небензя.

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россия, василий небензя, оон, сирия