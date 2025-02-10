Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ готова помочь сирийцам в восстановлении после кризиса, сообщил Небензя - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250210/siriya-854800313.html
РФ готова помочь сирийцам в восстановлении после кризиса, сообщил Небензя
РФ готова помочь сирийцам в восстановлении после кризиса, сообщил Небензя - 10.02.2025, ПРАЙМ
РФ готова помочь сирийцам в восстановлении после кризиса, сообщил Небензя
Россия готова помочь сирийцам в восстановлении страны после кризиса, поскольку дружественные отношения России с народом САР не зависят от политической... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T08:35+0300
2025-02-10T08:35+0300
политика
россия
василий небензя
оон
сирия
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/04/841970496_0:161:1680:1106_1920x0_80_0_0_dccb2263d00badad77ce259d5166cdc8.jpg
ООН, 10 фев – ПРАЙМ. Россия готова помочь сирийцам в восстановлении страны после кризиса, поскольку дружественные отношения России с народом САР не зависят от политической конъюнктуры. Об этом в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул давние дружественные отношения России с сирийским народом, которые были проверены временем. Однако Небензя также отметил, что Москва убеждена, что народ САР способен справиться с возникшим кризисом и стоящими вызовами и самостоятельно, без вмешательства других государств. Тем не менее, постпред заявил, что Россия заинтересована в позитивной роли ООН в сопровождении политического процесса."При этом заинтересованы в том, чтобы ООН сыграла позитивную роль в сопровождении политического процесса в рамках инклюзивного диалога с участием всего спектра политсил и этноконфессиональных групп САР", – сказал Небензя.
https://1prime.ru/20250209/kontakty-854792022.html
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/04/841970496_0:3:1680:1263_1920x0_80_0_0_a389cda81dcba6c80d69133ca4d81168.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, василий небензя, оон, сирия
Политика, РОССИЯ, Василий Небензя, ООН, СИРИЯ
08:35 10.02.2025
 
РФ готова помочь сирийцам в восстановлении после кризиса, сообщил Небензя

Небензя: Москва поможет народу САР в посткризисном восстановлении страны

© CC BY 2.0 / Beshr AbdulhadiСирия
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© CC BY 2.0 / Beshr Abdulhadi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 10 фев – ПРАЙМ. Россия готова помочь сирийцам в восстановлении страны после кризиса, поскольку дружественные отношения России с народом САР не зависят от политической конъюнктуры. Об этом в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул давние дружественные отношения России с сирийским народом, которые были проверены временем. Однако Небензя также отметил, что Москва убеждена, что народ САР способен справиться с возникшим кризисом и стоящими вызовами и самостоятельно, без вмешательства других государств.
Тем не менее, постпред заявил, что Россия заинтересована в позитивной роли ООН в сопровождении политического процесса.
"При этом заинтересованы в том, чтобы ООН сыграла позитивную роль в сопровождении политического процесса в рамках инклюзивного диалога с участием всего спектра политсил и этноконфессиональных групп САР", – сказал Небензя.
Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Постпред РФ при ООН отметил готовность России к контактам с США по Украине
Вчера, 14:24
 
ПолитикаРОССИЯВасилий НебензяООНСИРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала