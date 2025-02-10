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Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество, заявил посол РФ - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество, заявил посол РФ
Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество, заявил посол РФ - 10.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество, заявил посол РФ
Россия и Китай настроены на продолжение наращивания сотрудничества, страны активно углубляют координацию в международных делах. Об этом заявил в интервью с... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T08:21+0300
2025-02-10T08:21+0300
политика
россия
китай
пекин
сотрудничество
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ПЕКИН, 10 фев – ПРАЙМ. Россия и Китай настроены на продолжение наращивания сотрудничества, страны активно углубляют координацию в международных делах. Об этом заявил в интервью с агентством РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Как отметил Моргулов, несмотря на происходящие в последнее время тектонические сдвиги в системе международных отношений, взаимное политическое доверие между Россией и Китаем, а также настрой на дальнейшее развитие сотрудничества стран "остаются константой". "Мы активно углубляем координацию в международных делах, а многосторонние объединения, в которых связка Москвы и Пекина играет роль "локомотива" – ШОС и БРИКС, – заметно укрепили свой авторитет, расширив ряды за счет ключевых игроков Глобального Юга", - сказал дипломат. Кроме того, посол отметил активный рост товарооборота между Россией и Китаем, несмотря на всяческие препятствия со стороны стран-недоброжелателей. Согласно опубликованным ранее данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
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россия, китай, пекин, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, сотрудничество
08:21 10.02.2025
 
Россия и Китай продолжат наращивать сотрудничество, заявил посол РФ

Посол Моргулов: Россия и Китай настроены на дальнейшее развитие сотрудничества

© fotolia.com / daboost" Флаги Китай-Россия
 Флаги Китай-Россия - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© fotolia.com / daboost
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ПЕКИН, 10 фев – ПРАЙМ. Россия и Китай настроены на продолжение наращивания сотрудничества, страны активно углубляют координацию в международных делах. Об этом заявил в интервью с агентством РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.
Как отметил Моргулов, несмотря на происходящие в последнее время тектонические сдвиги в системе международных отношений, взаимное политическое доверие между Россией и Китаем, а также настрой на дальнейшее развитие сотрудничества стран "остаются константой".
"Мы активно углубляем координацию в международных делах, а многосторонние объединения, в которых связка Москвы и Пекина играет роль "локомотива" – ШОС и БРИКС, – заметно укрепили свой авторитет, расширив ряды за счет ключевых игроков Глобального Юга", - сказал дипломат.
Кроме того, посол отметил активный рост товарооборота между Россией и Китаем, несмотря на всяческие препятствия со стороны стран-недоброжелателей.
Согласно опубликованным ранее данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
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ПолитикаРОССИЯКИТАЙПекинсотрудничество
 
 
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