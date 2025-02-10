https://1prime.ru/20250210/sputniki-854818708.html

В ЕС создадут первую группу спутников с ИИ для оборонного сектора

В ЕС создадут первую группу спутников с ИИ для оборонного сектора - 10.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС создадут первую группу спутников с ИИ для оборонного сектора

Франко-германская компания Helsing, занимающаяся оборонными технологиями, и франко-американская Loft Orbital создадут первую в Европе группировку... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T16:00+0300

2025-02-10T16:00+0300

2025-02-10T16:00+0300

экономика

технологии

ес

спутники

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

ПАРИЖ, 10 фев – ПРАЙМ. Франко-германская компания Helsing, занимающаяся оборонными технологиями, и франко-американская Loft Orbital создадут первую в Европе группировку мультисенсорных спутников с искусственным интеллектом для оборонных задач, сообщила компания в коммюнике. "Партнерство будет использовать возможности искусственного интеллекта для предоставления разведки в реальном времени, а также ситуационной осведомленности. Система будет предназначена для выполнения критически важных задач, таких как наблюдение за границами или отслеживание передвижений войск, а также защита инфраструктуры", - следует из текста. Группировка будет состоять из нескольких спутников Loft, несущих современную мультисенсорную полезную нагрузку, включая полный набор камер и радиочастотных датчиков. "Эти полезные нагрузки будут использовать орбитальную обработку искусственного интеллекта Helsing для обнаружения, идентификации и классификации военных активов по всему миру с низкой околоземной орбиты в режиме реального времени. В отличие от традиционных систем спутниковой разведки, которые полагаются на обработку данных после миссии, это даст военным лицам, принимающим решения, оперативное преимущество", - указывается в релизе. Запуск запланирован на 2026 год.

https://1prime.ru/20250210/ii-854815814.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ес, спутники