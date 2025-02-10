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В ЕС создадут первую группу спутников с ИИ для оборонного сектора
В ЕС создадут первую группу спутников с ИИ для оборонного сектора - 10.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС создадут первую группу спутников с ИИ для оборонного сектора
Франко-германская компания Helsing, занимающаяся оборонными технологиями, и франко-американская Loft Orbital создадут первую в Европе группировку... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:00+0300
2025-02-10T16:00+0300
2025-02-10T16:00+0300
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ПАРИЖ, 10 фев – ПРАЙМ. Франко-германская компания Helsing, занимающаяся оборонными технологиями, и франко-американская Loft Orbital создадут первую в Европе группировку мультисенсорных спутников с искусственным интеллектом для оборонных задач, сообщила компания в коммюнике. "Партнерство будет использовать возможности искусственного интеллекта для предоставления разведки в реальном времени, а также ситуационной осведомленности. Система будет предназначена для выполнения критически важных задач, таких как наблюдение за границами или отслеживание передвижений войск, а также защита инфраструктуры", - следует из текста. Группировка будет состоять из нескольких спутников Loft, несущих современную мультисенсорную полезную нагрузку, включая полный набор камер и радиочастотных датчиков. "Эти полезные нагрузки будут использовать орбитальную обработку искусственного интеллекта Helsing для обнаружения, идентификации и классификации военных активов по всему миру с низкой околоземной орбиты в режиме реального времени. В отличие от традиционных систем спутниковой разведки, которые полагаются на обработку данных после миссии, это даст военным лицам, принимающим решения, оперативное преимущество", - указывается в релизе. Запуск запланирован на 2026 год.
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технологии, ес, спутники
Экономика, Технологии, ЕС, спутники
В ЕС создадут первую группу спутников с ИИ для оборонного сектора
Helsing и Loft Orbital создадут первые в ЕС спутники с ИИ для оборонного сектора
ПАРИЖ, 10 фев – ПРАЙМ. Франко-германская компания Helsing, занимающаяся оборонными технологиями, и франко-американская Loft Orbital создадут первую в Европе группировку мультисенсорных спутников с искусственным интеллектом для оборонных задач, сообщила компания в коммюнике.
"Партнерство будет использовать возможности искусственного интеллекта для предоставления разведки в реальном времени, а также ситуационной осведомленности. Система будет предназначена для выполнения критически важных задач, таких как наблюдение за границами или отслеживание передвижений войск, а также защита инфраструктуры", - следует из текста.
Группировка будет состоять из нескольких спутников Loft, несущих современную мультисенсорную полезную нагрузку, включая полный набор камер и радиочастотных датчиков.
"Эти полезные нагрузки будут использовать орбитальную обработку искусственного интеллекта Helsing для обнаружения, идентификации и классификации военных активов по всему миру с низкой околоземной орбиты в режиме реального времени. В отличие от традиционных систем спутниковой разведки, которые полагаются на обработку данных после миссии, это даст военным лицам, принимающим решения, оперативное преимущество", - указывается в релизе.
Запуск запланирован на 2026 год.
Европейские стартапы займутся разработкой ИИ для нужд военного сектора ЕС