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В Европе испугались затоваривания рынка стали - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Европе испугались затоваривания рынка стали
В Европе испугались затоваривания рынка стали - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Европе испугались затоваривания рынка стали
Введенные президентом США Дональдом Трампом новые импортные пошлины на сталь могут привести к перенасыщению рынка в Европе на фоне и так имеющегося давления со... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T19:30+0300
2025-02-10T19:31+0300
экономика
европа
сталь
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Введенные президентом США Дональдом Трампом новые импортные пошлины на сталь могут привести к перенасыщению рынка в Европе на фоне и так имеющегося давления со стороны КНР, где наблюдается перепроизводство стали, сообщили в Федерации производителей стали Германии (Wirtschaftsvereinigung Stahl). Ранее Трамп заявил, что с понедельника Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. "Объявленные США пошлины на сталь приведут к перенаправлению объемов в Европу, что еще больше усилит существующее давление импорта из-за избытка мощностей в Китае", - говорится в пресс-релизе на сайте федерации. Сталелитейщики призывают Брюссель к адаптации имеющихся у Евросоюза мер защиты, а также продолжать вести с США переговоры о секторальном договоре. В федерации напомнили также, что США являются важнейшим рынком сбыта для европейской сталелитейной промышленности: только из Германии в Америку ежегодно экспортируется около одного миллиона тонн стали, а на рынок США поступает примерно 20 % всех стальных экспортов из ЕС. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник, 3 февраля, Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Ранее США уже вводили аналогичные тарифы в 2018 году, что привело к торговым спорам с рядом стран. В Европе заявление Трампа вызвало резкую реакцию. Франция потребовала от Еврокомиссии немедленно ввести ответные пошлины на американские товары. В Брюсселе предупредили, что не видят оправданий для новых барьеров и готовы защищать интересы европейского бизнеса.
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европа, сталь
Экономика, ЕВРОПА, сталь
19:30 10.02.2025 (обновлено: 19:31 10.02.2025)
 
В Европе испугались затоваривания рынка стали

Федерация: Пошлины Трампа могут привести к перенасыщению рынка стали в Европе

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Введенные президентом США Дональдом Трампом новые импортные пошлины на сталь могут привести к перенасыщению рынка в Европе на фоне и так имеющегося давления со стороны КНР, где наблюдается перепроизводство стали, сообщили в Федерации производителей стали Германии (Wirtschaftsvereinigung Stahl).
Ранее Трамп заявил, что с понедельника Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.
"Объявленные США пошлины на сталь приведут к перенаправлению объемов в Европу, что еще больше усилит существующее давление импорта из-за избытка мощностей в Китае", - говорится в пресс-релизе на сайте федерации.
Сталелитейщики призывают Брюссель к адаптации имеющихся у Евросоюза мер защиты, а также продолжать вести с США переговоры о секторальном договоре. В федерации напомнили также, что США являются важнейшим рынком сбыта для европейской сталелитейной промышленности: только из Германии в Америку ежегодно экспортируется около одного миллиона тонн стали, а на рынок США поступает примерно 20 % всех стальных экспортов из ЕС.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
ЕК сможет ответить на пошлины Трампа за несколько часов, заявил Шольц
8 февраля, 10:04
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник, 3 февраля, Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Ранее США уже вводили аналогичные тарифы в 2018 году, что привело к торговым спорам с рядом стран. В Европе заявление Трампа вызвало резкую реакцию. Франция потребовала от Еврокомиссии немедленно ввести ответные пошлины на американские товары. В Брюсселе предупредили, что не видят оправданий для новых барьеров и готовы защищать интересы европейского бизнеса.
 
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