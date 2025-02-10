https://1prime.ru/20250210/strelba-854808678.html

Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в Эребру

Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в Эребру - 10.02.2025, ПРАЙМ

Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в Эребру

Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в школе в Эребру. По информации, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, сообщает в понедельник... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:38+0300

2025-02-10T12:38+0300

2025-02-10T12:38+0300

происшествия

швеция

подозреваемый

стрельба

школа

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в школе в Эребру. По информации, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, сообщает в понедельник газета Expressen со ссылкой на прокурора. "Прокурор подтверждает, что 35-летний Рикард Андерссон убил десять человек в Эребру", - пишет издание.Как сообщила изданию прокурор Элизабет Андерссон, дело передано в полицию, на данный момент продолжается расследование с целью выяснить, были ли у преступника сообщники.Инцидент со стрельбой произошел 4 февраля в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. Как сообщала полиция, в результате стрельбы погибли десять человек (семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет), шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой до прибытия правоохранителей на место. Полиция предполагает, что подозреваемый действовал в одиночку. На данный момент нет указаний того, что преступление было совершено по идеологическим мотивам, сообщают правоохранительные органы.Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.

https://1prime.ru/20250204/strelba-854669880.html

швеция

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швеция, подозреваемый, стрельба, школа