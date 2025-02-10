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Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в Эребру - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в Эребру
Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в Эребру - 10.02.2025, ПРАЙМ
Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в Эребру
Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в школе в Эребру. По информации, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, сообщает в понедельник... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:38+0300
2025-02-10T12:38+0300
происшествия
швеция
подозреваемый
стрельба
школа
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в школе в Эребру. По информации, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, сообщает в понедельник газета Expressen со ссылкой на прокурора. "Прокурор подтверждает, что 35-летний Рикард Андерссон убил десять человек в Эребру", - пишет издание.Как сообщила изданию прокурор Элизабет Андерссон, дело передано в полицию, на данный момент продолжается расследование с целью выяснить, были ли у преступника сообщники.Инцидент со стрельбой произошел 4 февраля в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. Как сообщала полиция, в результате стрельбы погибли десять человек (семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет), шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой до прибытия правоохранителей на место. Полиция предполагает, что подозреваемый действовал в одиночку. На данный момент нет указаний того, что преступление было совершено по идеологическим мотивам, сообщают правоохранительные органы.Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
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швеция, подозреваемый, стрельба, школа
Происшествия, ШВЕЦИЯ, подозреваемый, стрельба, школа
12:38 10.02.2025
 
Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в Эребру

Expressen: прокурор подтвердил личность стрелка в шведской школе в Эребру

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Шведский прокурор подтвердил личность подозреваемого в стрельбе в школе в Эребру. По информации, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, сообщает в понедельник газета Expressen со ссылкой на прокурора.
"Прокурор подтверждает, что 35-летний Рикард Андерссон убил десять человек в Эребру", - пишет издание.
Как сообщила изданию прокурор Элизабет Андерссон, дело передано в полицию, на данный момент продолжается расследование с целью выяснить, были ли у преступника сообщники.
Инцидент со стрельбой произошел 4 февраля в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. Как сообщала полиция, в результате стрельбы погибли десять человек (семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет), шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой до прибытия правоохранителей на место. Полиция предполагает, что подозреваемый действовал в одиночку. На данный момент нет указаний того, что преступление было совершено по идеологическим мотивам, сообщают правоохранительные органы.
Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
Флаг Швеции
Устроивший стрельбу у школы в шведском Эребру покончил с собой, пишут СМИ
4 февраля, 17:42
 
ПроисшествияШВЕЦИЯподозреваемыйстрельбашкола
 
 
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