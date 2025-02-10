https://1prime.ru/20250210/sud-854807358.html
Суд изучит жалобу Unicredit Bank на запрет на споры с "Русхимальянсом"
Суд изучит жалобу Unicredit Bank на запрет на споры с "Русхимальянсом" - 10.02.2025, ПРАЙМ
Суд изучит жалобу Unicredit Bank на запрет на споры с "Русхимальянсом"
Unicredit Bank на решение нижестоящего суда о запрете этому банку инициировать и продолжать за рубежом судебные разбирательства с компанией "Русхимальянс",... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:13+0300
2025-02-10T12:13+0300
2025-02-10T12:13+0300
экономика
русхимальянс
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – ПРАЙМ. Unicredit Bank на решение нижестоящего суда о запрете этому банку инициировать и продолжать за рубежом судебные разбирательства с компанией "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. "Принять кассационную жалобу... к производству... Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании арбитражного суда на 02 апреля 2025 года на 14 час. 30 мин", – говорится в определении окружного арбитражного суда. Unicredit Bank оспаривает решение арбитражного суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 декабря 2024 года. Согласно этому решению, Unicredit Bank запрещено инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации, связанные с гарантиями, выданными немецким банком "Русхимальянсу". Также арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Unicredit Bank 250 миллионов евро судебной неустойки в случае, если любой из установленных им запретов будет нарушен. Этот же суд в июле взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро в пользу "Русхимальянса". В том деле компания потребовала взыскать с банков более 453,1 миллиона евро задолженности по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и проценты за пользование чужими денежными средствами. Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.
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русхимальянс, газпром
Экономика, Русхимальянс, Газпром
Суд изучит жалобу Unicredit Bank на запрет на споры с "Русхимальянсом"
Суд изучит жалобу Unicredit Bank на запрет на споры с "Русхимальянсом" за рубежом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – ПРАЙМ. Unicredit Bank на решение нижестоящего суда о запрете этому банку инициировать и продолжать за рубежом судебные разбирательства с компанией "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела.
"Принять кассационную жалобу... к производству... Назначить рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании арбитражного суда на 02 апреля 2025 года на 14 час. 30 мин", – говорится в определении окружного арбитражного суда.
Unicredit Bank оспаривает решение арбитражного суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 декабря 2024 года. Согласно этому решению, Unicredit Bank запрещено инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации, связанные с гарантиями, выданными немецким банком "Русхимальянсу".
Также арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Unicredit Bank 250 миллионов евро судебной неустойки в случае, если любой из установленных им запретов будет нарушен.
Этот же суд в июле взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро в пользу "Русхимальянса". В том деле компания потребовала взыскать с банков более 453,1 миллиона евро задолженности по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.
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