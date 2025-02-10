Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Думе предложили сделать публичными суды над киберпреступниками - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250210/sud-854818998.html
В Думе предложили сделать публичными суды над киберпреступниками
В Думе предложили сделать публичными суды над киберпреступниками - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Думе предложили сделать публичными суды над киберпреступниками
Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев,... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:15+0300
2025-02-10T16:15+0300
госдума
дума
россия
москва
мошенничество
мошенники
борьба с мошенниками
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения. Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками. "На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам", - сказал Кошелев. Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.
https://1prime.ru/20250207/moshennichestvo-854752932.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9f5db6ad9ecc59ad318e8e004ab88690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, дума, россия, москва, мошенничество, мошенники, борьба с мошенниками, суд
Госдума, Дума, РОССИЯ, МОСКВА, мошенничество, мошенники, борьба с мошенниками, суд
16:15 10.02.2025
 
В Думе предложили сделать публичными суды над киберпреступниками

Депутат Кошелев: суды над кибермошенниками должны стать гласными и публичными

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения.
Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками.
"На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам", - сказал Кошелев.
Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
В МВД предупредили о самой "простой" схеме двухэтапного мошенничества
7 февраля, 13:22
 
ГосдумаДумаРОССИЯМОСКВАмошенничествомошенникиборьба с мошенникамисуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала