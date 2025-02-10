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В Думе предложили сделать публичными суды над киберпреступниками
В Думе предложили сделать публичными суды над киберпреступниками - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Думе предложили сделать публичными суды над киберпреступниками
Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев,... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:15+0300
2025-02-10T16:15+0300
2025-02-10T16:15+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения. Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками. "На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам", - сказал Кошелев. Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.
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госдума, дума, россия, москва, мошенничество, мошенники, борьба с мошенниками, суд
Госдума, Дума, РОССИЯ, МОСКВА, мошенничество, мошенники, борьба с мошенниками, суд
В Думе предложили сделать публичными суды над киберпреступниками
Депутат Кошелев: суды над кибермошенниками должны стать гласными и публичными
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения.
Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками.
"На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам", - сказал Кошелев.
Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.
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