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В Дубае арестовали крупную партию психотропных веществ

В Дубае арестовали крупную партию психотропных веществ - 10.02.2025, ПРАЙМ

В Дубае арестовали крупную партию психотропных веществ

Дубайская таможня предотвратила попытку контрабанды партии психотропных веществ весом 1,2 тонны, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T15:55+0300

2025-02-10T15:55+0300

2025-02-10T15:55+0300

дубай

таможня

контрабанда

задержание

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ДУБАЙ, 10 фев - ПРАЙМ. Дубайская таможня предотвратила попытку контрабанды партии психотропных веществ весом 1,2 тонны, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Запрещенные вещества были спрятаны в бочках, которые поступили в грузовой терминал одного из аэропортов эмирата. "Специалисты обнаружили контрабандный груз, применив методы тщательного анализа данных и изучив содержимое груза с использованием самых современных технологий безопасности", - говорится в заявлении Dubai Media Office.

дубай

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дубай, таможня, контрабанда, задержание