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В Дубае арестовали крупную партию психотропных веществ
В Дубае арестовали крупную партию психотропных веществ - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Дубае арестовали крупную партию психотропных веществ
Дубайская таможня предотвратила попытку контрабанды партии психотропных веществ весом 1,2 тонны, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:55+0300
2025-02-10T15:55+0300
2025-02-10T15:55+0300
дубай
таможня
контрабанда
задержание
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ДУБАЙ, 10 фев - ПРАЙМ. Дубайская таможня предотвратила попытку контрабанды партии психотропных веществ весом 1,2 тонны, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Запрещенные вещества были спрятаны в бочках, которые поступили в грузовой терминал одного из аэропортов эмирата. "Специалисты обнаружили контрабандный груз, применив методы тщательного анализа данных и изучив содержимое груза с использованием самых современных технологий безопасности", - говорится в заявлении Dubai Media Office.
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дубай, таможня, контрабанда, задержание
Дубай, таможня, контрабанда, задержание
В Дубае арестовали крупную партию психотропных веществ
Дубайская таможня предотвратила контрабанду партии психотропных веществ
ДУБАЙ, 10 фев - ПРАЙМ. Дубайская таможня предотвратила попытку контрабанды партии психотропных веществ весом 1,2 тонны, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Запрещенные вещества были спрятаны в бочках, которые поступили в грузовой терминал одного из аэропортов эмирата.
"Специалисты обнаружили контрабандный груз, применив методы тщательного анализа данных и изучив содержимое груза с использованием самых современных технологий безопасности", - говорится в заявлении Dubai Media Office.