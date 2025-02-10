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В США ожидают рост цен на редкие продукты на фоне тарифов Трампа
В США ожидают рост цен на редкие продукты на фоне тарифов Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
В США ожидают рост цен на редкие продукты на фоне тарифов Трампа
Введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из Китая и других стран могут привести к удорожанию редких продуктов, которые трудно выращивать в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:23+0300
2025-02-10T15:23+0300
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МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из Китая и других стран могут привести к удорожанию редких продуктов, которые трудно выращивать в США, сообщает телеканал NBC. "Многие специализированные культуры, которые потребляют американцы, почти полностью завозятся из-за рубежа. Немногие фермеры, которые пытаются выращивать их в США, отмечают, что это сложный и рискованный бизнес", – пишет телеканал. По данным NBC, американские фермеры выращивают небольшие объемы таких продуктов, как трюфели, лаванда или васаби. Однако они предупреждают, что даже в случае роста цен на импорт они не смогут удовлетворить внутренний спрос. Аналитики предупреждают, что даже в случае роста импортных цен на редкие продукты, выращивание их в США останется нишевым бизнесом, поскольку многие культуры требуют десятилетий на адаптацию и развитие производства. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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сша, дональд трамп, тарифы
Экономика, США, Дональд Трамп, тарифы
В США ожидают рост цен на редкие продукты на фоне тарифов Трампа
NBC: тарифы Трампа могут привести к росту цен на редкие продукты
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из Китая и других стран могут привести к удорожанию редких продуктов, которые трудно выращивать в США, сообщает телеканал NBC.
"Многие специализированные культуры, которые потребляют американцы, почти полностью завозятся из-за рубежа. Немногие фермеры, которые пытаются выращивать их в США, отмечают, что это сложный и рискованный бизнес", – пишет телеканал.
По данным NBC, американские фермеры выращивают небольшие объемы таких продуктов, как трюфели, лаванда или васаби. Однако они предупреждают, что даже в случае роста цен на импорт они не смогут удовлетворить внутренний спрос.
Аналитики предупреждают, что даже в случае роста импортных цен на редкие продукты, выращивание их в США останется нишевым бизнесом, поскольку многие культуры требуют десятилетий на адаптацию и развитие производства.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Эксперт назвал сферы США, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа