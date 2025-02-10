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Товарооборот России и Армении приблизился к рекордной отметке, заявил посол - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Товарооборот России и Армении приблизился к рекордной отметке, заявил посол
Товарооборот России и Армении приблизился к рекордной отметке, заявил посол - 10.02.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Армении приблизился к рекордной отметке, заявил посол
Российско-армянский товарооборот по итогам 2024 года приблизился к рекордной отметке 12 миллиардов долларов, и это не предел, заявил в интервью РИА Новости... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:24+0300
2025-02-10T13:24+0300
экономика
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ЕРЕВАН, фев – ПРАЙМ. Российско-армянский товарооборот по итогам 2024 года приблизился к рекордной отметке 12 миллиардов долларов, и это не предел, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "По имеющимся расчетам, двусторонний товарооборот по итогам 2024 года приблизился к рекордной отметке – 12 миллиардов долларов. Полагаю, что это не предел с учетом динамичного раскрытия потенциала евразийских интеграционных процессов, в орбиту которых вовлекаются все больше государств-партнеров", - отметил посол. По его словам, важно также, что лидирующие по инвестициям в экономику Армении российские экономоператоры вкладываются в развитие реального сектора экономики, в инфраструктуру, добывающие и высокотехнологичные производства, а не в спекулятивные краткосрочные операции. "Тем самым создаются новые рабочие места и вносится осязаемый вклад в увеличение ВВП на долгосрочную перспективу. Добавлю к этому, что компании с российским капиталом входят в число крупнейших налогоплательщиков в республике, активно реализуют социальные и гуманитарные проекты", - заявил Копыркин. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 14.00 мск.
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россия, армения
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ
13:24 10.02.2025
 
Товарооборот России и Армении приблизился к рекордной отметке, заявил посол

Копыркин: товарооборот России и Армении приблизился к рекордным 12 млрд долларов

© flickr.com / Alexanyan" Флаги России и Армении
 Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© flickr.com / Alexanyan
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ЕРЕВАН, фев – ПРАЙМ. Российско-армянский товарооборот по итогам 2024 года приблизился к рекордной отметке 12 миллиардов долларов, и это не предел, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
"По имеющимся расчетам, двусторонний товарооборот по итогам 2024 года приблизился к рекордной отметке – 12 миллиардов долларов. Полагаю, что это не предел с учетом динамичного раскрытия потенциала евразийских интеграционных процессов, в орбиту которых вовлекаются все больше государств-партнеров", - отметил посол.
По его словам, важно также, что лидирующие по инвестициям в экономику Армении российские экономоператоры вкладываются в развитие реального сектора экономики, в инфраструктуру, добывающие и высокотехнологичные производства, а не в спекулятивные краткосрочные операции.
"Тем самым создаются новые рабочие места и вносится осязаемый вклад в увеличение ВВП на долгосрочную перспективу. Добавлю к этому, что компании с российским капиталом входят в число крупнейших налогоплательщиков в республике, активно реализуют социальные и гуманитарные проекты", - заявил Копыркин.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 14.00 мск.
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