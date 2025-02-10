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Товарооборот России и Армении приблизился к рекордной отметке, заявил посол

Товарооборот России и Армении приблизился к рекордной отметке, заявил посол - 10.02.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Армении приблизился к рекордной отметке, заявил посол

Российско-армянский товарооборот по итогам 2024 года приблизился к рекордной отметке 12 миллиардов долларов, и это не предел, заявил в интервью РИА Новости... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:24+0300

2025-02-10T13:24+0300

2025-02-10T13:24+0300

экономика

россия

армения

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ЕРЕВАН, фев – ПРАЙМ. Российско-армянский товарооборот по итогам 2024 года приблизился к рекордной отметке 12 миллиардов долларов, и это не предел, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "По имеющимся расчетам, двусторонний товарооборот по итогам 2024 года приблизился к рекордной отметке – 12 миллиардов долларов. Полагаю, что это не предел с учетом динамичного раскрытия потенциала евразийских интеграционных процессов, в орбиту которых вовлекаются все больше государств-партнеров", - отметил посол. По его словам, важно также, что лидирующие по инвестициям в экономику Армении российские экономоператоры вкладываются в развитие реального сектора экономики, в инфраструктуру, добывающие и высокотехнологичные производства, а не в спекулятивные краткосрочные операции. "Тем самым создаются новые рабочие места и вносится осязаемый вклад в увеличение ВВП на долгосрочную перспективу. Добавлю к этому, что компании с российским капиталом входят в число крупнейших налогоплательщиков в республике, активно реализуют социальные и гуманитарные проекты", - заявил Копыркин. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 14.00 мск.

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