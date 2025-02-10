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Кабмин расширил список товаров, которые подлежат обязательной маркировке

Кабмин расширил список товаров, которые подлежат обязательной маркировке - 10.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин расширил список товаров, которые подлежат обязательной маркировке

Кабмин утвердил расширенный перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак" - расширение охватит несколько... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T14:54+0300

2025-02-10T14:54+0300

2025-02-10T14:54+0300

экономика

товары

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Кабмин утвердил расширенный перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак" - расширение охватит несколько товарных групп, следует из соответствующего распоряжения правительства. Согласно документу, с 1 марта 2025 года обязательная маркировка будет введена для отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в потребительской упаковке - это специи, приправы, чипсы, сухарики, гренки, попкорн, а также соусы, хлебцы и кукурузные палочки. Тогда же начнется обязательная маркировка косметики и бытовой химии. В эти категории вошли мыло и моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, средства для макияжа и ухода за кожей, а также зубные пасты и другие средства. С 1 марта обязательные требования маркировки также будут введены для отдельных видов смазочных материалов и автомобильных жидкостей, в их число входят автомобильные масла и антикоррозийные покрытия, тормозные жидкости и антифризы. Следующий этап введения обязательной маркировки стартует 1 сентября. В перечень товаров попадут молочные напитки с фруктовыми добавками – так называемое фруктовое молоко; детские игрушки для детей до 15 лет (кроме трехколесных велосипедов и воздушных шаров), а также ряд строительных материалов - сухие строительные смеси, гипс, известь, герметики, монтажные пены и так далее. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

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товары