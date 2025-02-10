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Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, заявил Макрон - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, заявил Макрон
Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, заявил Макрон - 10.02.2025, ПРАЙМ
Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T03:15+0300
2025-02-10T03:15+0300
экономика
мировая экономика
эммануэль макрон
дональд трамп
ес
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США. "Европа для вас союзник. Если вы хотите, чтобы Европа больше инвестировала в обеспечение безопасности и обороны, если вы хотите развиваться, что, я думаю, в интересах США, вы не должны вредить европейской экономике, угрожая ей пошлинами", - заявил Макрон в интервью телеканалу CNN. По словам министра, введение пошлин в отношении ЕС приведет к инфляции и росту цен в США. Он при этом отметил, что главной "проблемой" для Вашингтона является не ЕС, а Китай. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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мировая экономика, эммануэль макрон, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ЕС
03:15 10.02.2025
 
Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, заявил Макрон

Макрон: Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США.
"Европа для вас союзник. Если вы хотите, чтобы Европа больше инвестировала в обеспечение безопасности и обороны, если вы хотите развиваться, что, я думаю, в интересах США, вы не должны вредить европейской экономике, угрожая ей пошлинами", - заявил Макрон в интервью телеканалу CNN.
По словам министра, введение пошлин в отношении ЕС приведет к инфляции и росту цен в США.
Он при этом отметил, что главной "проблемой" для Вашингтона является не ЕС, а Китай.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
 
ЭкономикаМировая экономикаЭммануэль МакронДональд ТрампЕС
 
 
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