https://1prime.ru/20250210/tramp-854802733.html

"Он окружен". Экс-советник Пентагона раскрыл неожиданную правду о Трампе

"Он окружен". Экс-советник Пентагона раскрыл неожиданную правду о Трампе - 10.02.2025, ПРАЙМ

"Он окружен". Экс-советник Пентагона раскрыл неожиданную правду о Трампе

Глава Белого дома Дональд Трамп попал в окружение людей, которые лгут ему о происходящем на Украине. Об этом в социальной сети Х написал бывший советник... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T10:01+0300

2025-02-10T10:01+0300

2025-02-10T10:01+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп попал в окружение людей, которые лгут ему о происходящем на Украине. Об этом в социальной сети Х написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."У Трампа внутренняя борьба. Он окружен теми, кто сообщают ему плохую информацию об Украине", — заявил эксперт.Макгрегор подчеркнул, что Трамп осознает, что американский народ не желает войны с кем-либо.Ранее американский лидер озвучил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к переговорам для урегулирования конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20250210/tramp-854797876.html

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сша, дональд трамп