https://1prime.ru/20250210/tramp-854802733.html
"Он окружен". Экс-советник Пентагона раскрыл неожиданную правду о Трампе
"Он окружен". Экс-советник Пентагона раскрыл неожиданную правду о Трампе - 10.02.2025, ПРАЙМ
"Он окружен". Экс-советник Пентагона раскрыл неожиданную правду о Трампе
Глава Белого дома Дональд Трамп попал в окружение людей, которые лгут ему о происходящем на Украине. Об этом в социальной сети Х написал бывший советник... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:01+0300
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политика
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп попал в окружение людей, которые лгут ему о происходящем на Украине. Об этом в социальной сети Х написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."У Трампа внутренняя борьба. Он окружен теми, кто сообщают ему плохую информацию об Украине", — заявил эксперт.Макгрегор подчеркнул, что Трамп осознает, что американский народ не желает войны с кем-либо.Ранее американский лидер озвучил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к переговорам для урегулирования конфликта на Украине.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
"Он окружен". Экс-советник Пентагона раскрыл неожиданную правду о Трампе
Макгрегор: Трампа окружили люди, сообщающие ему ложную информацию об Украине
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп попал в окружение людей, которые лгут ему о происходящем на Украине. Об этом в социальной сети Х написал
бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"У Трампа внутренняя борьба. Он окружен теми, кто сообщают ему плохую информацию об Украине", — заявил эксперт.
Макгрегор подчеркнул, что Трамп осознает, что американский народ не желает войны с кем-либо.
Ранее американский лидер озвучил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова к переговорам для урегулирования конфликта на Украине.
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