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Рябков рассказал о контактах России и США

Рябков рассказал о контактах России и США - 10.02.2025, ПРАЙМ

Рябков рассказал о контактах России и США

Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности. Об этом в беседе с агентством РИА... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T14:33+0300

2025-02-10T14:33+0300

2025-02-10T14:33+0300

политика

россия

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сергей рябков

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - подчеркнул дипломат.По словам Рябкова, Москва не ожидает значительных улучшений в российско-американских отношениях в период президентства Дональда Трампа. Кроме того, Москва подтверждает готовность к взаимодействию, включая обсуждение урегулирования ситуации в Украине. Однако, возможность нормализации российско-американских отношений зависит от Вашингтона.Дипломат также выразил недоверие к использованию ультиматумов и эпатирующих вбросов в отношениях с Россией и призывает к равноправному и взаимоприемлемому диалогу.

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россия, сша, сергей рябков, дональд трамп