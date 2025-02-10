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Рябков рассказал о контактах России и США - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Рябков рассказал о контактах России и США
Рябков рассказал о контактах России и США - 10.02.2025, ПРАЙМ
Рябков рассказал о контактах России и США
Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности. Об этом в беседе с агентством РИА... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:33+0300
2025-02-10T14:33+0300
политика
россия
сша
сергей рябков
дональд трамп
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - подчеркнул дипломат.По словам Рябкова, Москва не ожидает значительных улучшений в российско-американских отношениях в период президентства Дональда Трампа. Кроме того, Москва подтверждает готовность к взаимодействию, включая обсуждение урегулирования ситуации в Украине. Однако, возможность нормализации российско-американских отношений зависит от Вашингтона.Дипломат также выразил недоверие к использованию ультиматумов и эпатирующих вбросов в отношениях с Россией и призывает к равноправному и взаимоприемлемому диалогу.
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россия, сша, сергей рябков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп
14:33 10.02.2025
 
Рябков рассказал о контактах России и США

Рябков: Россия готова к возобновлению контактов с США

© Фото : Official The White House47-й президент США Дональд Трамп
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© Фото : Official The White House
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - подчеркнул дипломат.
По словам Рябкова, Москва не ожидает значительных улучшений в российско-американских отношениях в период президентства Дональда Трампа. Кроме того, Москва подтверждает готовность к взаимодействию, включая обсуждение урегулирования ситуации в Украине. Однако, возможность нормализации российско-американских отношений зависит от Вашингтона.
Дипломат также выразил недоверие к использованию ультиматумов и эпатирующих вбросов в отношениях с Россией и призывает к равноправному и взаимоприемлемому диалогу.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа
Вчера, 19:13
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей РябковДональд Трамп
 
 
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