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Рябков рассказал о контактах России и США
Рябков рассказал о контактах России и США - 10.02.2025, ПРАЙМ
Рябков рассказал о контактах России и США
Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности. Об этом в беседе с агентством РИА... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:33+0300
2025-02-10T14:33+0300
2025-02-10T14:33+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - подчеркнул дипломат.По словам Рябкова, Москва не ожидает значительных улучшений в российско-американских отношениях в период президентства Дональда Трампа. Кроме того, Москва подтверждает готовность к взаимодействию, включая обсуждение урегулирования ситуации в Украине. Однако, возможность нормализации российско-американских отношений зависит от Вашингтона.Дипломат также выразил недоверие к использованию ультиматумов и эпатирующих вбросов в отношениях с Россией и призывает к равноправному и взаимоприемлемому диалогу.
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россия, сша, сергей рябков, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп
Рябков рассказал о контактах России и США
Рябков: Россия готова к возобновлению контактов с США
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - подчеркнул дипломат.
По словам Рябкова, Москва не ожидает значительных улучшений в российско-американских отношениях в период президентства Дональда Трампа. Кроме того, Москва подтверждает готовность к взаимодействию, включая обсуждение урегулирования ситуации в Украине. Однако, возможность нормализации российско-американских отношений зависит от Вашингтона.
Дипломат также выразил недоверие к использованию ультиматумов и эпатирующих вбросов в отношениях с Россией и призывает к равноправному и взаимоприемлемому диалогу.
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о разговоре Путина и Трампа