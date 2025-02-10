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Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги" - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги"
Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги" - 10.02.2025, ПРАЙМ
Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги"
Больше трети россиян (39%) поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через "Госуслуги", говорится в исследовании... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T03:15+0300
2025-02-10T03:15+0300
бизнес
общество
россия
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Больше трети россиян (39%) поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через "Госуслуги", говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. Владельцев маркетплейсов и сайтов объявлений могут обязать регистрировать пользователей через портал "Госуслуги". Эта и другие меры предусмотрены в антимошенническом пакете поправок, разработанном правительством и проходящем процедуру согласования, напомнили авторы исследования. "Согласно результатам опроса, 39% респондентов поддерживают законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере: "Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Против высказались 35% опрошенных , считая, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса: "Ради какой-то мелочи на продажу надо будет действовать через Госуслуги"; "Вся продажа "из рук в руки" уйдёт в тень в этом случае". Каждый четвертый (26%) затруднился с ответом, отмечая, что цель инициативы понятна, но она может существенно усложнить жизнь всех участников сделок, например, возможны случаи регистрации под чужими данными и как следствие - кража данных для регистрации. Среди мужчин больше сторонников законопроекта - 45% против 33% среди женщин. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет реже выражали согласие с инициативой, чем молодые люди до 35 лет и участники опроса старше 45 лет. Наиболее лояльно относятся к законопроекту граждане с доходом от 50 до 100 тысяч рублей - среди них уровень поддержки достигает 47%.
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бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
03:15 10.02.2025
 
Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги"

SuperJob: больше трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги"

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Больше трети россиян (39%) поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через "Госуслуги", говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
Владельцев маркетплейсов и сайтов объявлений могут обязать регистрировать пользователей через портал "Госуслуги". Эта и другие меры предусмотрены в антимошенническом пакете поправок, разработанном правительством и проходящем процедуру согласования, напомнили авторы исследования.
"Согласно результатам опроса, 39% респондентов поддерживают законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере: "Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Против высказались 35% опрошенных , считая, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса: "Ради какой-то мелочи на продажу надо будет действовать через Госуслуги"; "Вся продажа "из рук в руки" уйдёт в тень в этом случае".
Каждый четвертый (26%) затруднился с ответом, отмечая, что цель инициативы понятна, но она может существенно усложнить жизнь всех участников сделок, например, возможны случаи регистрации под чужими данными и как следствие - кража данных для регистрации.
Среди мужчин больше сторонников законопроекта - 45% против 33% среди женщин. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет реже выражали согласие с инициативой, чем молодые люди до 35 лет и участники опроса старше 45 лет. Наиболее лояльно относятся к законопроекту граждане с доходом от 50 до 100 тысяч рублей - среди них уровень поддержки достигает 47%.
 
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