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Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги"

Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги" - 10.02.2025, ПРАЙМ

Более трети россиян поддерживают регистрацию продавцов через "Госуслуги"

Больше трети россиян (39%) поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через "Госуслуги", говорится в исследовании... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T03:15+0300

2025-02-10T03:15+0300

2025-02-10T03:15+0300

бизнес

общество

россия

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Больше трети россиян (39%) поддерживают инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через "Госуслуги", говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. Владельцев маркетплейсов и сайтов объявлений могут обязать регистрировать пользователей через портал "Госуслуги". Эта и другие меры предусмотрены в антимошенническом пакете поправок, разработанном правительством и проходящем процедуру согласования, напомнили авторы исследования. "Согласно результатам опроса, 39% респондентов поддерживают законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере: "Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Против высказались 35% опрошенных , считая, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса: "Ради какой-то мелочи на продажу надо будет действовать через Госуслуги"; "Вся продажа "из рук в руки" уйдёт в тень в этом случае". Каждый четвертый (26%) затруднился с ответом, отмечая, что цель инициативы понятна, но она может существенно усложнить жизнь всех участников сделок, например, возможны случаи регистрации под чужими данными и как следствие - кража данных для регистрации. Среди мужчин больше сторонников законопроекта - 45% против 33% среди женщин. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет реже выражали согласие с инициативой, чем молодые люди до 35 лет и участники опроса старше 45 лет. Наиболее лояльно относятся к законопроекту граждане с доходом от 50 до 100 тысяч рублей - среди них уровень поддержки достигает 47%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия