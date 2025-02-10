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ЦБ назвал критерии пригодности КРА для использования их рейтинга
ЦБ назвал критерии пригодности КРА для использования их рейтинга - 10.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал критерии пригодности КРА для использования их рейтинга
Банк России определил критерии, которым должно соответствовать иностранное кредитное рейтинговое агентство (КРА), чтобы его рейтинги можно было использовать в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:55+0300
2025-02-10T14:55+0300
2025-02-10T14:55+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Банк России определил критерии, которым должно соответствовать иностранное кредитное рейтинговое агентство (КРА), чтобы его рейтинги можно было использовать в нормативных актах и иных документах регулятора; признание иностранных рейтингов расширит возможности для свободного движения капитала и услуг на международном финансовом рынке, однако применяться они будут только в отношении зарубежных объектов рейтинга по международной шкале, сообщил ЦБ. "Регулятор определил критерии, которым должно соответствовать иностранное КРА, чтобы его рейтинги можно было использовать в нормативных актах и иных документах Банка России. Для того чтобы получить одобрение российского регулятора, иностранное КРА должно иметь опыт работы на рынке не меньше пяти лет и размер капитала не менее 50 миллионов в рублевом эквиваленте", - говорится в сообщении. Также указывается, что методология кредитного рейтингового агентства должна содержать количественные и качественные оценки кредитоспособности, давать возможность проверки достоверности кредитных рейтингов, в том числе на основе исторических данных. Кроме того, такое агентство должно придерживаться принципов корпоративного управления, соблюдать условия по раскрытию информации и не допускать конфликта интересов, отмечает регулятор. Всего Банк России определил 19 критериев. "Признание иностранных рейтингов расширит возможности для свободного движения капитала и услуг на международном финансовом рынке", - указал регулятор. При этом ЦБ РФ отмечает, что рейтинги иностранных КРА, которые будут соответствовать данным критериям, могут применяться Банком России в регулировании только в отношении зарубежных объектов рейтинга по международной шкале. "Ранее Банк России использовал рейтинги, присвоенные международными кредитными рейтинговыми агентствами большой тройки", - пояснили в пресс-службе ЦБ.
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рейтинг
ЦБ назвал критерии пригодности КРА для использования их рейтинга
ЦБ назвал критерии пригодности зарубежных агентств для использования их рейтинга
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Банк России определил критерии, которым должно соответствовать иностранное кредитное рейтинговое агентство (КРА), чтобы его рейтинги можно было использовать в нормативных актах и иных документах регулятора; признание иностранных рейтингов расширит возможности для свободного движения капитала и услуг на международном финансовом рынке, однако применяться они будут только в отношении зарубежных объектов рейтинга по международной шкале, сообщил ЦБ.
"Регулятор определил критерии, которым должно соответствовать иностранное КРА, чтобы его рейтинги можно было использовать в нормативных актах и иных документах Банка России. Для того чтобы получить одобрение российского регулятора, иностранное КРА должно иметь опыт работы на рынке не меньше пяти лет и размер капитала не менее 50 миллионов в рублевом эквиваленте", - говорится в сообщении.
Также указывается, что методология кредитного рейтингового агентства должна содержать количественные и качественные оценки кредитоспособности, давать возможность проверки достоверности кредитных рейтингов, в том числе на основе исторических данных. Кроме того, такое агентство должно придерживаться принципов корпоративного управления, соблюдать условия по раскрытию информации и не допускать конфликта интересов, отмечает регулятор. Всего Банк России определил 19 критериев.
"Признание иностранных рейтингов расширит возможности для свободного движения капитала и услуг на международном финансовом рынке", - указал регулятор.
При этом ЦБ РФ отмечает, что рейтинги иностранных КРА, которые будут соответствовать данным критериям, могут применяться Банком России в регулировании только в отношении зарубежных объектов рейтинга по международной шкале.
"Ранее Банк России использовал рейтинги, присвоенные международными кредитными рейтинговыми агентствами большой тройки", - пояснили в пресс-службе ЦБ.
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