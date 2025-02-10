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ЦБ разработал проект учета ЦФА в активах в отношении страховщиков
ЦБ разработал проект учета ЦФА в активах в отношении страховщиков - 10.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ разработал проект учета ЦФА в активах в отношении страховщиков
Банк России разработал порядок учета цифровых финансовых активов (ЦФА) для требований финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, говорится в... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:45+0300
2025-02-10T15:45+0300
2025-02-10T15:45+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Банк России разработал порядок учета цифровых финансовых активов (ЦФА) для требований финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, говорится в пояснительной записке к проекту положения регулятора. "С 01.09.2025 общества взаимного страхования (ОВС) обязаны соблюдать требования по минимально допустимому значению нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, в том числе в части определения показателей, используемых для расчета такого соотношения, установленные нормативным актом органа страхового надзора. Проектом положения на ОВС распространяются требования к финансовой устойчивости, аналогичные требованиям, установленным для страховых организаций", - говорится в записке. "Проектом положения закрепляются особенности учета цифровых финансовых активов, по своей экономической сути являющихся перестраховочными (катастрофическими) облигациями, когда страховщик-эмитент цифровых финансовых активов уменьшает размер выплаты держателям таких активов в зависимости от наступления страховых выплат по заключенным им договорам страхования", - указывается там же. В целях регулирования вопросов финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков такие цифровые финансовые активы учитываются аналогично договорам перестрахования, сообщается там же. Кроме того, проектом положения предусматривается уточнение: метода расчета кредитного риска для вложений, составляющих менее, чем 0,5% от активов страховщика, процентного и спред- рисков в отношении отказа от упрощенного подхода к оценке и перехода к использованию денежных потоков по инструментам при расчете рисков, ставок дисконтирования денежных потоков для целей оценки страховых резервов в валюте с учетом наблюдаемых доходностей, обращающихся в РФ валютных инструментов. Также проектом положения предусматривается уточнение требований к расчету величины нормативного размера маржи платежеспособности страховщиков, осуществляющих страхование гражданской ответственности арбитражных управляющих (с учетом длительного периода развития убытков и вероятности наступления крупных убытков), а также осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (для страховщиков с долей рынка более 15%), добавляется там же.
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финансы
ЦБ разработал проект учета ЦФА в активах в отношении страховщиков
ЦБ разработал проект учета ЦФА в активах в отношении нормативов страховщиков
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Банк России разработал порядок учета цифровых финансовых активов (ЦФА) для требований финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, говорится в пояснительной записке к проекту положения регулятора.
"С 01.09.2025 общества взаимного страхования (ОВС) обязаны соблюдать требования по минимально допустимому значению нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, в том числе в части определения показателей, используемых для расчета такого соотношения, установленные нормативным актом органа страхового надзора. Проектом положения на ОВС распространяются требования к финансовой устойчивости, аналогичные требованиям, установленным для страховых организаций", - говорится в записке.
"Проектом положения закрепляются особенности учета цифровых финансовых активов, по своей экономической сути являющихся перестраховочными (катастрофическими) облигациями, когда страховщик-эмитент цифровых финансовых активов уменьшает размер выплаты держателям таких активов в зависимости от наступления страховых выплат по заключенным им договорам страхования", - указывается там же.
В целях регулирования вопросов финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков такие цифровые финансовые активы учитываются аналогично договорам перестрахования, сообщается там же.
Кроме того, проектом положения предусматривается уточнение: метода расчета кредитного риска для вложений, составляющих менее, чем 0,5% от активов страховщика, процентного и спред- рисков в отношении отказа от упрощенного подхода к оценке и перехода к использованию денежных потоков по инструментам при расчете рисков, ставок дисконтирования денежных потоков для целей оценки страховых резервов в валюте с учетом наблюдаемых доходностей, обращающихся в РФ валютных инструментов.
Также проектом положения предусматривается уточнение требований к расчету величины нормативного размера маржи платежеспособности страховщиков, осуществляющих страхование гражданской ответственности арбитражных управляющих (с учетом длительного периода развития убытков и вероятности наступления крупных убытков), а также осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (для страховщиков с долей рынка более 15%), добавляется там же.
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