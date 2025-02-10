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Россия вышла на третье место по количеству туристов в Таиланде
Россия вышла на третье место по количеству туристов в Таиланде - 10.02.2025, ПРАЙМ
Россия вышла на третье место по количеству туристов в Таиланде
Россияне заняли в январе третье место по количеству туристических заездов в Таиланд после граждан КНР и Малайзии, говорится в статистическом докладе... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:14+0300
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БАНГКОК, 10 фев – ПРАЙМ. Россияне заняли в январе третье место по количеству туристических заездов в Таиланд после граждан КНР и Малайзии, говорится в статистическом докладе таиландского министерства спорта и туризма за первый месяц 2025 года. "Общее количество иностранных туристов, посетивших Таиланд в январе, составило 3,709 миллиона человек, что на 22 процента больше, чем в январе 2024 года. Наибольшее количество туристов прибыло из Китая, за которым следуют Малайзия и Россия", - говорится в докладе. Министерство сообщает, что в январе в Таиланд въехали 622 779 туристов из Китая (первое место), 443 015 туристов из Малайзии (второе место) и 255 920 туристов из России (третье место). При этом туристы из Малайзии посещали, в основном, районы Таиланда, пограничные с их страной, с однодневными визитами, в то время как граждане КНР и России посещали Бангкок и туристические зоны на морском побережье страны, говорится в докладе. Места с 4 по 10 в списке стран с наибольшим количеством туристических заездов в январе занимают Южная Корея (209 065 человек), Индия (185 809 человек), Великобритания (121 509 человек), США (118 038 человек), Тайвань (116 779 человек), Германия (112 828 человек) и Франция (110 515 человек), сообщает министерство. Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил РИА Новости, что в 2024 году Таиланд посетило почти 1 миллион 750 тысяч россиян. По результатам всего прошлого года россияне оказались пятыми по числу туристических заездов в королевство после граждан Китая, Малайзии, Южной Кореи и Индии.
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россия, таиланд
Экономика, РОССИЯ, ТАИЛАНД
Россия вышла на третье место по количеству туристов в Таиланде
Россия в январе вышла на третье место по количеству туристов в Таиланде
БАНГКОК, 10 фев – ПРАЙМ. Россияне заняли в январе третье место по количеству туристических заездов в Таиланд после граждан КНР и Малайзии, говорится в статистическом докладе таиландского министерства спорта и туризма за первый месяц 2025 года.
"Общее количество иностранных туристов, посетивших Таиланд в январе, составило 3,709 миллиона человек, что на 22 процента больше, чем в январе 2024 года. Наибольшее количество туристов прибыло из Китая, за которым следуют Малайзия и Россия", - говорится в докладе.
Министерство сообщает, что в январе в Таиланд въехали 622 779 туристов из Китая (первое место), 443 015 туристов из Малайзии (второе место) и 255 920 туристов из России (третье место).
При этом туристы из Малайзии посещали, в основном, районы Таиланда, пограничные с их страной, с однодневными визитами, в то время как граждане КНР и России посещали Бангкок и туристические зоны на морском побережье страны, говорится в докладе.
Места с 4 по 10 в списке стран с наибольшим количеством туристических заездов в январе занимают Южная Корея (209 065 человек), Индия (185 809 человек), Великобритания (121 509 человек), США (118 038 человек), Тайвань (116 779 человек), Германия (112 828 человек) и Франция (110 515 человек), сообщает министерство.
Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил РИА Новости, что в 2024 году Таиланд посетило почти 1 миллион 750 тысяч россиян. По результатам всего прошлого года россияне оказались пятыми по числу туристических заездов в королевство после граждан Китая, Малайзии, Южной Кореи и Индии.
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