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В НАТО считают, что Трамп не прекратит помогать Украине - 10.02.2025, ПРАЙМ
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В НАТО считают, что Трамп не прекратит помогать Украине
В НАТО считают, что Трамп не прекратит помогать Украине - 10.02.2025, ПРАЙМ
В НАТО считают, что Трамп не прекратит помогать Украине
США при Дональде Трампе могут ограничить, но не прекратят военную поддержку Украины, заявил глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:10+0300
2025-02-10T13:10+0300
политика
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украина
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РИМ, 10 фев – ПРАЙМ. США при Дональде Трампе могут ограничить, но не прекратят военную поддержку Украины, заявил глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По мнению адмирала, США не полностью прекратят военную помощь Украине, а , вероятно, пересмотрят и реорганизуют существующие варианты помощи. Он также отметил существенный вклад в поддержку Украины со стороны таких европейских стран как Швеция, Финляндия, Нидерланды, Великобритания, а также помощь со стороны Канады."Трамп уже пересматривает программы поддержки, он не будет их отменять, возможно, он их сократит, и тогда у Европы появится возможность взять на себя управление и пересмотреть свою политику в отношении вооружений", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Кроме того, глава военного комитета альянса отметил неизменность позиции НАТО по поддержке Украины вне зависимости от контактов руководства России и США. На фоне утверждения газеты New York Post о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу прекращения конфликта на Украине Каво Драгоне заявил, что НАТО считает необходимым предоставление Украине силовой поддержки, "чтобы она не вела переговоры со слабой позиции". Адмирал отметил, что НАТО не видит в заморозке конфликта полноценного мира. Со стороны НАТО единственным решением на данный момент остается дальнейшее укрепление Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, дональд трамп, украина, владимир путин, нато
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО
13:10 10.02.2025
 
В НАТО считают, что Трамп не прекратит помогать Украине

Глава военного комитета НАТО: Трамп ограничит, но не прекратит помощь Украине

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РИМ, 10 фев – ПРАЙМ. США при Дональде Трампе могут ограничить, но не прекратят военную поддержку Украины, заявил глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
По мнению адмирала, США не полностью прекратят военную помощь Украине, а , вероятно, пересмотрят и реорганизуют существующие варианты помощи. Он также отметил существенный вклад в поддержку Украины со стороны таких европейских стран как Швеция, Финляндия, Нидерланды, Великобритания, а также помощь со стороны Канады.
"Трамп уже пересматривает программы поддержки, он не будет их отменять, возможно, он их сократит, и тогда у Европы появится возможность взять на себя управление и пересмотреть свою политику в отношении вооружений", - заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Кроме того, глава военного комитета альянса отметил неизменность позиции НАТО по поддержке Украины вне зависимости от контактов руководства России и США. На фоне утверждения газеты New York Post о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу прекращения конфликта на Украине Каво Драгоне заявил, что НАТО считает необходимым предоставление Украине силовой поддержки, "чтобы она не вела переговоры со слабой позиции".
Адмирал отметил, что НАТО не видит в заморозке конфликта полноценного мира. Со стороны НАТО единственным решением на данный момент остается дальнейшее укрепление Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Канада и члены НАТО в Европе повысили затраты на оборону в прошлом году
7 февраля, 21:51
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАВладимир ПутинНАТО
 
 
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