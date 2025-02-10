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Названа сумма, полученная Киевом от ЕИБ с 2022 года - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Названа сумма, полученная Киевом от ЕИБ с 2022 года
Названа сумма, полученная Киевом от ЕИБ с 2022 года - 10.02.2025, ПРАЙМ
Названа сумма, полученная Киевом от ЕИБ с 2022 года
Украина с 2022 года получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) более 2 миллиардов евро помощи, в ближайшее время ожидается выделение еще 116,5... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:35+0300
2025-02-10T16:36+0300
экономика
финансы
денис шмыгаль
еиб
украина
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МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Украина с 2022 года получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) более 2 миллиардов евро помощи, в ближайшее время ожидается выделение еще 116,5 миллиона евро, сообщил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "С начала (2022 года – ред.)… Европейский инвестиционный банк мобилизовал на поддержку Украины более двух миллиардов евро", - написал Шмыгаль в своем в своем Telegram-канале. Он добавил, что в понедельник Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения, предусматривающие выделение банком 16,5 миллиона евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности, а также еще 100 миллионов евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения. "В целом портфель проектов ЕИБ на Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 миллиарда евро. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики", - подчеркнул Шмыгаль. Шмыгаль 28 января сообщал, что Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры.
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финансы, денис шмыгаль, еиб, украина
Экономика, Финансы, Денис Шмыгаль, ЕИБ, УКРАИНА
16:35 10.02.2025 (обновлено: 16:36 10.02.2025)
 
Названа сумма, полученная Киевом от ЕИБ с 2022 года

Шмыгаль: Украина с 2022 года получила от ЕИБ более двух миллиардов евро

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Украина с 2022 года получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) более 2 миллиардов евро помощи, в ближайшее время ожидается выделение еще 116,5 миллиона евро, сообщил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"С начала (2022 года – ред.)… Европейский инвестиционный банк мобилизовал на поддержку Украины более двух миллиардов евро", - написал Шмыгаль в своем в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в понедельник Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения, предусматривающие выделение банком 16,5 миллиона евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности, а также еще 100 миллионов евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения.
"В целом портфель проектов ЕИБ на Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 миллиарда евро. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики", - подчеркнул Шмыгаль.
Шмыгаль 28 января сообщал, что Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка 300 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры.
OMV - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
В OMV допустили поставки газа в ЕС из Азербайджана через Украину
12:38
 
ЭкономикаФинансыДенис ШмыгальЕИБУКРАИНА
 
 
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