https://1prime.ru/20250210/usaid-854821215.html
Орбан обвинил USAID в подготовке переворотов под видом финансирования
Орбан обвинил USAID в подготовке переворотов под видом финансирования - 10.02.2025, ПРАЙМ
Орбан обвинил USAID в подготовке переворотов под видом финансирования
Американское агентство по международному развитию USAID под видом помощи занималось продвижением политического влияния США и финансированием подготовки... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T17:15+0300
2025-02-10T17:15+0300
2025-02-10T17:15+0300
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БУДАПЕШТ, 10 фев - ПРАЙМ. Американское агентство по международному развитию USAID под видом помощи занималось продвижением политического влияния США и финансированием подготовки свержения власти, в частности, в Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции. "Президент США решил обнародовать, кому и сколько денег выделили различные правительственные учреждения США за последние годы. Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле речь об инструменте политического влияния", - написал Орбан, добавив, что в Америке разгорелся "огромный скандал". По его словам, на деньги, с одной стороны, фондов американского миллиардера Джорджа Сороса и, с другой стороны, бюджета США по всему миру осуществлялась деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия". "Они специально поддерживали только те темы, которые были связаны с левыми партиями, то есть СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации, гражданские организации. Это все увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Другими словами, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство", - отметил Орбан. В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
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сша, венгрия, виктор орбан, usaid
Политика, США, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, USAID
Орбан обвинил USAID в подготовке переворотов под видом финансирования
Орбан: USAID под видом помощи финансировала подготовку переворотов
БУДАПЕШТ, 10 фев - ПРАЙМ. Американское агентство по международному развитию USAID под видом помощи занималось продвижением политического влияния США и финансированием подготовки свержения власти, в частности, в Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
"Президент США решил обнародовать, кому и сколько денег выделили различные правительственные учреждения США за последние годы. Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле речь об инструменте политического влияния", - написал Орбан, добавив, что в Америке разгорелся "огромный скандал".
По его словам, на деньги, с одной стороны, фондов американского миллиардера Джорджа Сороса и, с другой стороны, бюджета США по всему миру осуществлялась деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия".
"Они специально поддерживали только те темы, которые были связаны с левыми партиями, то есть СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации, гражданские организации. Это все увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Другими словами, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство", - отметил Орбан.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Уолц раскритиковал деятельность USAID