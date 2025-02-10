Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан обвинил USAID в подготовке переворотов под видом финансирования - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250210/usaid-854821215.html
Орбан обвинил USAID в подготовке переворотов под видом финансирования
Орбан обвинил USAID в подготовке переворотов под видом финансирования - 10.02.2025, ПРАЙМ
Орбан обвинил USAID в подготовке переворотов под видом финансирования
Американское агентство по международному развитию USAID под видом помощи занималось продвижением политического влияния США и финансированием подготовки... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T17:15+0300
2025-02-10T17:15+0300
политика
сша
венгрия
виктор орбан
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
БУДАПЕШТ, 10 фев - ПРАЙМ. Американское агентство по международному развитию USAID под видом помощи занималось продвижением политического влияния США и финансированием подготовки свержения власти, в частности, в Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции. "Президент США решил обнародовать, кому и сколько денег выделили различные правительственные учреждения США за последние годы. Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле речь об инструменте политического влияния", - написал Орбан, добавив, что в Америке разгорелся "огромный скандал". По его словам, на деньги, с одной стороны, фондов американского миллиардера Джорджа Сороса и, с другой стороны, бюджета США по всему миру осуществлялась деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия". "Они специально поддерживали только те темы, которые были связаны с левыми партиями, то есть СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации, гражданские организации. Это все увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Другими словами, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство", - отметил Орбан. В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
https://1prime.ru/20250209/uolts-854795015.html
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, венгрия, виктор орбан, usaid
Политика, США, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, USAID
17:15 10.02.2025
 
Орбан обвинил USAID в подготовке переворотов под видом финансирования

Орбан: USAID под видом помощи финансировала подготовку переворотов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 10 фев - ПРАЙМ. Американское агентство по международному развитию USAID под видом помощи занималось продвижением политического влияния США и финансированием подготовки свержения власти, в частности, в Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
"Президент США решил обнародовать, кому и сколько денег выделили различные правительственные учреждения США за последние годы. Оказалось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле речь об инструменте политического влияния", - написал Орбан, добавив, что в Америке разгорелся "огромный скандал".
По его словам, на деньги, с одной стороны, фондов американского миллиардера Джорджа Сороса и, с другой стороны, бюджета США по всему миру осуществлялась деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия".
"Они специально поддерживали только те темы, которые были связаны с левыми партиями, то есть СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации, гражданские организации. Это все увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Другими словами, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство", - отметил Орбан.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Уолц раскритиковал деятельность USAID
Вчера, 19:00
 
ПолитикаСШАВЕНГРИЯВиктор ОрбанUSAID
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала