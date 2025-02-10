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Небензя сделал заявление о USAID и "российской пропаганде"
Небензя сделал заявление о USAID и "российской пропаганде" - 10.02.2025, ПРАЙМ
Небензя сделал заявление о USAID и "российской пропаганде"
Москва давно заявляла, что USAID поддерживает радикалов "по всему миру", но это объявляли "российской пропагандой", а в итоге все заявления оказалось правдой... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T20:43+0300
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2025-02-10T20:43+0300
политика
василий небензя
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Москва давно заявляла, что USAID поддерживает радикалов "по всему миру", но это объявляли "российской пропагандой", а в итоге все заявления оказалось правдой. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Он подчеркнул, что недавнее разоблачение агентства USAID абсолютно не удивило Россию, потому что Москва уже давно заявляла, что это агентство "финансирует радикалов по всему миру"."Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а в итоге все оказалось правдой", - отметил постпред.
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василий небензя, usaid
Политика, Василий Небензя, USAID
Небензя сделал заявление о USAID и "российской пропаганде"
Небензя: заявления Москвы, что USAID спонсирует радикалов, называли пропагандой
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Москва давно заявляла, что USAID поддерживает радикалов "по всему миру", но это объявляли "российской пропагандой", а в итоге все заявления оказалось правдой. Об этом заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что недавнее разоблачение агентства USAID абсолютно не удивило Россию, потому что Москва уже давно заявляла, что это агентство "финансирует радикалов по всему миру".
"Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а в итоге все оказалось правдой", - отметил постпред.