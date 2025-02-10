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В России существенно вырос выпуск грузовых вагонов

В России существенно вырос выпуск грузовых вагонов - 10.02.2025, ПРАЙМ

В России существенно вырос выпуск грузовых вагонов

Производство грузовых вагонов за первый месяц года, по предварительным данным, выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T20:47+0300

2025-02-10T20:47+0300

2025-02-10T20:47+0300

экономика

россия

грузовые вагоны

выпуск

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов за первый месяц года, по предварительным данным, выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). В том числе, согласно статистическим данным ОПЖТ, выпуск полувагонов вырос на 47,7%, вагонов-хопперов - на 9,4%, цистерн - на 21,8%, платформ - на 15,3%, крытых вагонов - на 7,7%, вагонов-самосвалов - на 5,8%.

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россия, грузовые вагоны, выпуск