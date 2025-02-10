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В России существенно вырос выпуск грузовых вагонов - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России существенно вырос выпуск грузовых вагонов
В России существенно вырос выпуск грузовых вагонов - 10.02.2025, ПРАЙМ
В России существенно вырос выпуск грузовых вагонов
Производство грузовых вагонов за первый месяц года, по предварительным данным, выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T20:47+0300
2025-02-10T20:47+0300
экономика
россия
грузовые вагоны
выпуск
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов за первый месяц года, по предварительным данным, выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). В том числе, согласно статистическим данным ОПЖТ, выпуск полувагонов вырос на 47,7%, вагонов-хопперов - на 9,4%, цистерн - на 21,8%, платформ - на 15,3%, крытых вагонов - на 7,7%, вагонов-самосвалов - на 5,8%.
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россия, грузовые вагоны, выпуск
Экономика, РОССИЯ, Грузовые вагоны, выпуск
20:47 10.02.2025
 
В России существенно вырос выпуск грузовых вагонов

ОПЖТ: в России в январе вырос на 22% выпуск грузовых вагонов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГрузовой состав
Грузовой состав - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов за первый месяц года, по предварительным данным, выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ).
В том числе, согласно статистическим данным ОПЖТ, выпуск полувагонов вырос на 47,7%, вагонов-хопперов - на 9,4%, цистерн - на 21,8%, платформ - на 15,3%, крытых вагонов - на 7,7%, вагонов-самосвалов - на 5,8%.
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7 февраля, 10:51
 
ЭкономикаРОССИЯГрузовые вагонывыпуск
 
 
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