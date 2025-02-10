https://1prime.ru/20250210/valyuty-854821898.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 февраля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 февраля - 10.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 февраля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,56 копейки - до 13,2421 рубля, курс доллара снизился - на 49,41 копейки, до 96,7821... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T17:54+0300
2025-02-10T17:54+0300
2025-02-10T17:54+0300
экономика
доллар
евро
юань
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,56 копейки - до 13,2421 рубля, курс доллара снизился - на 49,41 копейки, до 96,7821 рубля, курс евро - на 72,52 копейки, до 100,4991 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250210/tsb-854817987.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, евро, юань, банк россии
Экономика, доллар, евро, юань, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 февраля
ЦБ: официальный курс юаня на вторник - 13,2, доллара - 96,78, евро - 100,5 руб
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,56 копейки - до 13,2421 рубля, курс доллара снизился - на 49,41 копейки, до 96,7821 рубля, курс евро - на 72,52 копейки, до 100,4991 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ разработал проект учета ЦФА в активах в отношении страховщиков