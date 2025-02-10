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ВТБ позволил открывать два накопительных счета с надбавками одновременно

ВТБ позволил открывать два накопительных счета с надбавками одновременно - 10.02.2025, ПРАЙМ

ВТБ позволил открывать два накопительных счета с надбавками одновременно

ВТБ с 10 февраля дал возможность клиентам открывать одновременно два накопительных счета, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T15:19+0300

2025-02-10T15:19+0300

2025-02-10T15:19+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. ВТБ с 10 февраля дал возможность клиентам открывать одновременно два накопительных счета, сообщила пресс-служба кредитной организации. "С 10 февраля ВТБ предоставляет клиентам возможность одновременно использовать два накопительных счета с любым способом начисления процентов. Это позволит эффективно распределять денежные средства для формирования накоплений. Максимальная ставка для всех клиентских сегментов – 24% для счета с начислением процентов на минимальный остаток и 22% на ежедневный остаток", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что приветственная ставка для новых клиентов может быть применена только к одному накопительному счету, в то время как надбавки можно получать сразу на оба счета. Для владельцев накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, банк предоставляет дополнительную возможность получить до 20% годовых на оба счета за счет надбавок, например при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ. Теперь клиенты, получающие в ВТБ зарплатные или пенсионные зачисления, могут на два накопительных счета дополнительно получить надбавку 2% годовых к базовой ставке. Количество накопительных счетов в ВТБ, как отмечается, в 2024 году выросло на 20%, в то время как в 2023 году рост был всего 2%. В прошлом году клиенты открыли в банке более 4,6 миллиона накопительных счетов, а объем их портфеля превысил 1,8 триллиона рублей.

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