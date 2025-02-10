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В России снизился вылов водных биоресурсов

В России снизился вылов водных биоресурсов - 10.02.2025, ПРАЙМ

В России снизился вылов водных биоресурсов

Вылов водных биоресурсов в России в январе 2025 года снизился на 4,5% в годовом выражении, до 466,1 тысячи тонн, при этом вылов сельди тихоокеанской вырос на... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T10:03+0300

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россия

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Вылов водных биоресурсов в России в январе 2025 года снизился на 4,5% в годовом выражении, до 466,1 тысячи тонн, при этом вылов сельди тихоокеанской вырос на 15,3%, а сельди балтийской - на 57,9%, сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "Российский вылов водных биоресурсов на 3 февраля достиг 466,1 тысячи тонн (-4,5% к прошлому году). 90% вылова пришлось на Дальний Восток", - приводит ВАРПЭ в своем Telegram-канале данные с начала 2025 года. Там отметили, что вылов сельди тихоокеанской вырос на 15,3% год к году - до 109,9 тысячи тонн, сельди балтийской - на 57,9%, до 3 тысяч тонн, вылов трески сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года - 31,5 тысячи тонн. При этом вылов минтая снизился на 10,3% и составил 269 тысяч тонн, вылов пикши уменьшился на 48,5%, до 3,4 тысячи тонн, и хамсы - на 18,3%, до 4,9 тысячи тонн. Кроме того, в отчетном периоде производство рыбопродукции сократилось на 7% в годовом выражении и составило 301,17 тысячи тонн. Около 177,5 тысячи тонн продукции доставлено в российские порты, отметили в ВАРПЭ.

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россия, варпэ