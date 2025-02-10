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Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Татьяны Ким о разводе
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Татьяны Ким о разводе - 10.02.2025, ПРАЙМ
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Татьяны Ким о разводе
Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:50+0300
2025-02-10T15:50+0300
2025-02-10T15:50+0300
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МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева.По словам юриста, суд расторг брак и оставил детей с Татьяной Ким.Кроме того, суд разделил вопросы о разводе и разделе имущества, дополнила Ковалева. Заседание по вопросу раздела имущества назначено на 18 февраля.Процесс проходит в закрытом режиме.Помимо вопроса о разводе, суду нужно будет решить вопрос о разделе совместного имущества, которое включает в себя компании Wildberries. Доверитель Ковалевой, в свою очередь, настаивал на сохранении брака, отмечала юрист ранее.
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wildberries, общество , суд
Wildberries, Общество , суд
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Татьяны Ким о разводе
Суд расторг брак Татьяны Ким и Владислава Бакальчука
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева.
По словам юриста, суд расторг брак и оставил детей с Татьяной Ким.
Кроме того, суд разделил вопросы о разводе и разделе имущества, дополнила Ковалева. Заседание по вопросу раздела имущества назначено на 18 февраля.
Процесс проходит в закрытом режиме.
Помимо вопроса о разводе, суду нужно будет решить вопрос о разделе совместного имущества, которое включает в себя компании Wildberries. Доверитель Ковалевой, в свою очередь, настаивал на сохранении брака, отмечала юрист ранее.
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