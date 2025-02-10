https://1prime.ru/20250210/yuan-854824180.html
Курс юаня снизился к рублю на 16 копеек
Курс юаня снизился к рублю на 16 копеек - 10.02.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снизился к рублю на 16 копеек
Рубль по итогам понедельника продемонстрировал уверенный рост к юаню на Мосбирже, следует из данных площадки. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T19:18+0300
2025-02-10T19:18+0300
2025-02-10T19:19+0300
экономика
юань
снижение
мосбиржа
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам понедельника продемонстрировал уверенный рост к юаню на Мосбирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 16 копеек, до 13,11 рубля. Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожал на 1,31%, до 75,64 доллара за баррель. РУБЛЬ УРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ Юань снизился на 1,23%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 13,10-13,32 рубля. "Рублю благоволит сезонная сила платежного баланса и относительная стабильность цен на нефть. Кроме того, для нацвалюты позитивны сигналы о контактах РФ и США по геополитическому урегулированию. В ближайшей перспективе инвалюты могут отыграть часть потерь на фоне восстановления спроса на них со стороны импортеров", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, рубль продолжает получать поддержку от сезонных факторов, рублевых процентных ставок, исчерпания большей части эффектов последних санкций США против российского финансового сектора, решения проблем с дефицитом юаневой ликвидности на локальном денежном рынке", - отмечает также и Наталья Ващелюк из УК "Первая". Помимо геополитических новостей, поддержку рублю в моменте оказывают более высокие объемы продаж юаней Банком России после того, как в пятницу состоялся переход на более низкие, февральские, покупки валюты по бюджетному правилу, добавил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗЫ "В случае геополитического позитива юань и доллар продолжат движение вниз. Во вторник ждем юань на уровне 13-13,3 рубля, доллар – 95-99 рублей", - рассказал Шепелев. Ващелюк считает, что до конца недели доллар может находиться в диапазоне 97-102 рубля, китайский юань – 13,2-14 рублей.
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юань, снижение, мосбиржа
Экономика, юань, снижение, Мосбиржа
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам понедельника продемонстрировал уверенный рост к юаню на Мосбирже, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 16 копеек, до 13,11 рубля.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожал на 1,31%, до 75,64 доллара за баррель.
Курс рубля к юаню на Московской бирже продолжает уверенный рост
Юань снизился на 1,23%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 13,10-13,32 рубля.
"Рублю благоволит сезонная сила платежного баланса и относительная стабильность цен на нефть. Кроме того, для нацвалюты позитивны сигналы о контактах РФ и США по геополитическому урегулированию. В ближайшей перспективе инвалюты могут отыграть часть потерь на фоне восстановления спроса на них со стороны импортеров", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Вероятно, рубль продолжает получать поддержку от сезонных факторов, рублевых процентных ставок, исчерпания большей части эффектов последних санкций США против российского финансового сектора, решения проблем с дефицитом юаневой ликвидности на локальном денежном рынке", - отмечает также и Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Помимо геополитических новостей, поддержку рублю в моменте оказывают более высокие объемы продаж юаней Банком России после того, как в пятницу состоялся переход на более низкие, февральские, покупки валюты по бюджетному правилу, добавил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В случае геополитического позитива юань и доллар продолжат движение вниз. Во вторник ждем юань на уровне 13-13,3 рубля, доллар – 95-99 рублей", - рассказал Шепелев.
Ващелюк считает, что до конца недели доллар может находиться в диапазоне 97-102 рубля, китайский юань – 13,2-14 рублей.