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Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о новой пятидневная забастовке - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о новой пятидневная забастовке
Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о новой пятидневная забастовке - 10.02.2025, ПРАЙМ
Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о новой пятидневная забастовке
Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о начале очередной пятидневной забастовки промышленного профсоюза в стране. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:01+0300
2025-02-10T12:01+0300
финляндия
промышленность
профсоюз
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о начале очередной пятидневной забастовки промышленного профсоюза в стране."Сегодня понедельник, 10 февраля пятидневная забастовка началась на отдельных рабочих местах в технологической отрасли, химической промышленности, на производстве пластмассовых изделий и химических продуктов", - говорится в сообщении профсоюза. Как уточнил профсоюз, забастовка затрагивает 126 предприятий и около 8 тысяч сотрудников.Забастовка, которая началась в понедельник в полночь и продлится до 14 февраля, проводится на фоне спора по коллективному договору с ассоциациями химической и технологической промышленности, представляющими интересы компаний. Профсоюзы намерены добиться обеспечения справедливых условий труда а также повышения на 10% зарплаты работникам. Ранее забастовки промышленного профсоюза прошли с 27 января по 1 февраля, а также с 3 по 8 февраля. Профсоюз запланировал еще несколько забастовок на случай, если решение по коллективному договору не будет найдено.
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финляндия, промышленность, профсоюз
ФИНЛЯНДИЯ, Промышленность, профсоюз
12:01 10.02.2025
 
Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о новой пятидневная забастовке

В Финляндии началась очередная забастовка промышленного профсоюза

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о начале очередной пятидневной забастовки промышленного профсоюза в стране.
"Сегодня понедельник, 10 февраля пятидневная забастовка началась на отдельных рабочих местах в технологической отрасли, химической промышленности, на производстве пластмассовых изделий и химических продуктов", - говорится в сообщении профсоюза.
Как уточнил профсоюз, забастовка затрагивает 126 предприятий и около 8 тысяч сотрудников.
Забастовка, которая началась в понедельник в полночь и продлится до 14 февраля, проводится на фоне спора по коллективному договору с ассоциациями химической и технологической промышленности, представляющими интересы компаний. Профсоюзы намерены добиться обеспечения справедливых условий труда а также повышения на 10% зарплаты работникам.
Ранее забастовки промышленного профсоюза прошли с 27 января по 1 февраля, а также с 3 по 8 февраля. Профсоюз запланировал еще несколько забастовок на случай, если решение по коллективному договору не будет найдено.
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