https://1prime.ru/20250210/zabastovka-854806623.html

Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о новой пятидневная забастовке

Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о новой пятидневная забастовке - 10.02.2025, ПРАЙМ

Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о новой пятидневная забастовке

Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о начале очередной пятидневной забастовки промышленного профсоюза в стране. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:01+0300

2025-02-10T12:01+0300

2025-02-10T12:01+0300

финляндия

промышленность

профсоюз

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/15/840591596_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_81c06fccb943e27107bb45bbb958aab5.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Индустриальный профсоюз Финляндии сообщил о начале очередной пятидневной забастовки промышленного профсоюза в стране."Сегодня понедельник, 10 февраля пятидневная забастовка началась на отдельных рабочих местах в технологической отрасли, химической промышленности, на производстве пластмассовых изделий и химических продуктов", - говорится в сообщении профсоюза. Как уточнил профсоюз, забастовка затрагивает 126 предприятий и около 8 тысяч сотрудников.Забастовка, которая началась в понедельник в полночь и продлится до 14 февраля, проводится на фоне спора по коллективному договору с ассоциациями химической и технологической промышленности, представляющими интересы компаний. Профсоюзы намерены добиться обеспечения справедливых условий труда а также повышения на 10% зарплаты работникам. Ранее забастовки промышленного профсоюза прошли с 27 января по 1 февраля, а также с 3 по 8 февраля. Профсоюз запланировал еще несколько забастовок на случай, если решение по коллективному договору не будет найдено.

https://1prime.ru/20250208/frantsiya-854780990.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, промышленность, профсоюз