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У севшего на мель китайского судна начали устанавливать боновые заграждения

У севшего на мель китайского судна начали устанавливать боновые заграждения - 10.02.2025, ПРАЙМ

У севшего на мель китайского судна начали устанавливать боновые заграждения

Спасатели в понедельник приступили к установке боновых заграждений у севшего на мель у побережья Сахалина китайского балкера, сообщил губернатор Валерий... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T04:45+0300

2025-02-10T04:45+0300

2025-02-10T04:45+0300

экономика

общество

сахалин

южно-сахалинск

китай

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев – ПРАЙМ. Спасатели в понедельник приступили к установке боновых заграждений у севшего на мель у побережья Сахалина китайского балкера, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "В Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно", – написал глава региона в Telegram-канале. Специалисты Морспаслужбы приступили к спасательной операции еще в воскресенье. Они доставили на место аварии оборудование ЛАРН, а также начали строить дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна. Грузовой балкер "Ань Янь 2" с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель поздним вечером 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. На борту судна находится 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около 1 тысячи тонн угля. По решению оперативного штаба в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности. Работу по ликвидации ЧС координирует оперативный штаб, который возглавил председатель правительства островного региона Алексей Белик. Он провел телефонные переговоры с представителем компании-судовладельца, с капитаном севшего на мель судна о дальнейших действиях, связанных с недопущением ЧС. В Невельске создан пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа судна. У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.

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общество , сахалин, южно-сахалинск, китай