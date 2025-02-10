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Золото дорожает на фоне неопределенности в мировой торговле

Золото дорожает на фоне неопределенности в мировой торговле - 10.02.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на фоне неопределенности в мировой торговле

Стоимость золота в понедельник утром растет, показатель остается вблизи рекордных уровней на фоне ухода инвесторов от риска после нового раунда введения США... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T08:38+0300

2025-02-10T08:38+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет, показатель остается вблизи рекордных уровней на фоне ухода инвесторов от риска после нового раунда введения США импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 8.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 16,71 доллара, или на 0,58%, до 2 904,31 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - снижалась на 0,05%, до 32,428 доллара за унцию. В пятницу золото впервые поднялось в цене выше отметки в 2910 долларов за унцию. В понедельник показатель находится несколько ниже этого уровня, показывая при этом рост. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. "Беспокойство по поводу инфляции, связанной с более жесткими условиями глобальной торговли, геополитических рисков и санкций в отношении иранской нефти побудили инвесторов к созданию устойчивых длинных позиций по золоту", - приводит газета Wall Street Journal мнение сырьевых стратегов TD Securities. Золото традиционно выступает для инвесторов как актив-убежище в ситуациях глобальной неопределенности, а также драгоценный металл является инфляционным хеджем.

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золото, биржевые цены на золото, сша, рынки