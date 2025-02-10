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Биржевая стоимость золота выросла до рекордных показателей
Биржевая стоимость золота выросла до рекордных показателей - 10.02.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость золота выросла до рекордных показателей
Стоимость золота в понедельник ускорила рост до более чем 1%, впервые поднялась выше 2920 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:54+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник ускорила рост до более чем 1%, впервые поднялась выше 2920 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 10.42 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 31,41 доллара, или на 1,09%, до 2 919,01 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель максимально достигал 2 921,31 доллара. Утром золото дорожало в пределах примерно 0,6%. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,47%, до 32,595 доллара за унцию. Поддерживает стоимость золота неопределенность в сфере торговли после объявления новых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. В то же время Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Золото традиционно выступает как актив-убежище в случае усиления глобальной неопределенности, а также как инфляционный хедж.
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рынки, золото
Биржевая стоимость золота выросла до рекордных показателей
Биржевая стоимость золота растет до рекордных $2920 за тройскую унцию
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник ускорила рост до более чем 1%, впервые поднялась выше 2920 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.42 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 31,41 доллара, или на 1,09%, до 2 919,01 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель максимально достигал 2 921,31 доллара. Утром золото дорожало в пределах примерно 0,6%.
Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,47%, до 32,595 доллара за унцию.
Поддерживает стоимость золота неопределенность в сфере торговли после объявления новых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. В то же время Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Золото традиционно выступает как актив-убежище в случае усиления глобальной неопределенности, а также как инфляционный хедж.
Ювелирная отрасль пострадает от рекордных цен на золото, считают эксперты