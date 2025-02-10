https://1prime.ru/20250210/zoloto-854811220.html

Рост биржевой стоимости золота ускорился до рекордных значений

Рост биржевой стоимости золота ускорился до рекордных значений - 10.02.2025, ПРАЙМ

Рост биржевой стоимости золота ускорился до рекордных значений

Стоимость золота в понедельник ускорила рост до более чем 1,5%, впервые поднялась выше 2930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:19+0300

2025-02-10T13:19+0300

2025-02-10T13:19+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник ускорила рост до более чем 1,5%, впервые поднялась выше 2930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,21 доллара, или на 1,53%, до 2 931,81 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,99%, до 32,763 доллара за унцию. Поддерживает стоимость золота неопределенность в сфере торговли после объявления новых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. В то же время Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Золото традиционно выступает как актив-убежище в случае усиления глобальной неопределенности, а также как инфляционный хедж.

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золото