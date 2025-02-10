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Рост биржевой стоимости золота ускорился до рекордных значений - 10.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250210/zoloto-854811220.html
Рост биржевой стоимости золота ускорился до рекордных значений
Рост биржевой стоимости золота ускорился до рекордных значений - 10.02.2025, ПРАЙМ
Рост биржевой стоимости золота ускорился до рекордных значений
Стоимость золота в понедельник ускорила рост до более чем 1,5%, впервые поднялась выше 2930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:19+0300
2025-02-10T13:19+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник ускорила рост до более чем 1,5%, впервые поднялась выше 2930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,21 доллара, или на 1,53%, до 2 931,81 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,99%, до 32,763 доллара за унцию. Поддерживает стоимость золота неопределенность в сфере торговли после объявления новых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. В то же время Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Золото традиционно выступает как актив-убежище в случае усиления глобальной неопределенности, а также как инфляционный хедж.
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золото
Экономика, золото
13:19 10.02.2025
 
Рост биржевой стоимости золота ускорился до рекордных значений

Рост биржевой стоимости золота ускорился до рекордных $2930 за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков на заводе "Красцветмет"
Производство золотых слитков на заводе Красцветмет - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник ускорила рост до более чем 1,5%, впервые поднялась выше 2930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,21 доллара, или на 1,53%, до 2 931,81 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,99%, до 32,763 доллара за унцию.
Поддерживает стоимость золота неопределенность в сфере торговли после объявления новых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. В то же время Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Золото традиционно выступает как актив-убежище в случае усиления глобальной неопределенности, а также как инфляционный хедж.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Биржевая стоимость золота выросла до рекордных показателей
10:54
 
Экономиказолото
 
 
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