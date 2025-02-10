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Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду
Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду - 10.02.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду
Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1,5% на фоне снижения доходности гособлигаций США и недавних заявлений США о введении новых пошлин на | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T18:29+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1,5% на фоне снижения доходности гособлигаций США и недавних заявлений США о введении новых пошлин на импорт, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,76 доллара, или на 1,69%, до 2 936,36 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов золото достигало рекордного значения в 2 937,51 доллара за тройскую унцию. В это же время мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,76%, до 32,688 доллара за унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,467% с 4,487% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. Мировые инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа относительно торговой политики США. Ранее Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.
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золото, цена
Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду
Золото дорожает более чем на 1,5%, находясь вблизи рекордных значений
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1,5% на фоне снижения доходности гособлигаций США и недавних заявлений США о введении новых пошлин на импорт, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.22 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,76 доллара, или на 1,69%, до 2 936,36 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов золото достигало рекордного значения в 2 937,51 доллара за тройскую унцию.
В это же время мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,76%, до 32,688 доллара за унцию.
При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,467% с 4,487% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику.
Ювелирная отрасль пострадает от рекордных цен на золото, считают эксперты
Мировые инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа относительно торговой политики США. Ранее Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.