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Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду - 10.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250210/zoloto-854822455.html
Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду
Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду - 10.02.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду
Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1,5% на фоне снижения доходности гособлигаций США и недавних заявлений США о введении новых пошлин на | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T18:29+0300
2025-02-10T18:30+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1,5% на фоне снижения доходности гособлигаций США и недавних заявлений США о введении новых пошлин на импорт, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,76 доллара, или на 1,69%, до 2 936,36 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов золото достигало рекордного значения в 2 937,51 доллара за тройскую унцию. В это же время мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,76%, до 32,688 доллара за унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,467% с 4,487% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. Мировые инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа относительно торговой политики США. Ранее Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.
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золото, цена
Экономика, золото, цена
18:29 10.02.2025 (обновлено: 18:30 10.02.2025)
 
Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду

Золото дорожает более чем на 1,5%, находясь вблизи рекордных значений

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1,5% на фоне снижения доходности гособлигаций США и недавних заявлений США о введении новых пошлин на импорт, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.22 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,76 доллара, или на 1,69%, до 2 936,36 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов золото достигало рекордного значения в 2 937,51 доллара за тройскую унцию.
В это же время мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,76%, до 32,688 доллара за унцию.
При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,467% с 4,487% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику.
Кольца - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
Ювелирная отрасль пострадает от рекордных цен на золото, считают эксперты
Вчера, 07:17
Мировые инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа относительно торговой политики США. Ранее Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.
 
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