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Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду

Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду - 10.02.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает, подбираясь к новому рекорду

Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1,5% на фоне снижения доходности гособлигаций США и недавних заявлений США о введении новых пошлин на | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T18:29+0300

2025-02-10T18:29+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1,5% на фоне снижения доходности гособлигаций США и недавних заявлений США о введении новых пошлин на импорт, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 48,76 доллара, или на 1,69%, до 2 936,36 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов золото достигало рекордного значения в 2 937,51 доллара за тройскую унцию. В это же время мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,76%, до 32,688 доллара за унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижалась до 4,467% с 4,487% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, котировки золота и доходность этих бумаг обычно имеют разнонаправленную динамику. Мировые инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа относительно торговой политики США. Ранее Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.

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золото, цена