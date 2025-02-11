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Назван способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi

Назван способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi - 11.02.2025, ПРАЙМ

Назван способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi

Подключение к общественным сетям Wi-Fi должно происходить с соблюдением мер предосторожности, иначе велики риски потерять личные данные. Об этом рассказал... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T02:02+0300

2025-02-11T02:02+0300

2025-02-11T02:02+0300

мошенничество

технологии

общество

wi-fi

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Подключение к общественным сетям Wi-Fi должно происходить с соблюдением мер предосторожности, иначе велики риски потерять личные данные. Об этом рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов."Как специалист в области кибербезопасности, я не рекомендую пользоваться общественными сетями ни при каких условиях. В отличие от домашних сетей, общественные точки доступа зачастую плохо защищены или вообще не имеют защиты, что делает их легкой мишенью для злоумышленников. Через общие сети могут распространяться вирусы, трояны и прочие вредоносные программы, способные повредить ваше устройство или похитить личные данные", - предупреждает эксперт.Если по тем или иным причинам вам надо подключиться к Wi-Fi, важно убедиться, что сеть действительно принадлежит тому месту, где вы находитесь. Мошенники могут создать фальшивую сеть с названием, похожим на официальное, поэтому всегда уточняйте правильное название.Чтобы самостоятельно контролировать подключения на своем гаджете, можно отключить подключение к сетям в автоматическом режиме, говорит Василий Шутов. Это создает некоторые неудобства, так как придется каждый раз переподключаться к домашнему вайфаю, но зато избавит вас от случайного подключения к вредоносным сетям.Эксперт также рекомендует избегать ввода паролей, банковских реквизитов или другой важной информации при подключении к публичной сети, а также входа в соцсети и почтовые сервисы через общедоступные сети."Ваша личная информация может быть перехвачена и использована злоумышленниками в преступных целях", - объясняет IT-специалист.При подключении к общественной сети Wi-Fi убедитесь, что функция общего доступа к файлам и принтерам отключена. Это предотвратит случайную передачу ваших файлов другим пользователям той же сети. На устройствах с операционной системой Windows эту настройку можно найти в разделе "Параметры сети и Интернета", вкладке "Общий доступ".Обратите внимание на сайты, которые вы посещаете: они должны использовать HTTPS-протокол, который обозначается символом замка в адресной строке браузера и началом адреса с https://. Сайты с HTTP-соединениями менее безопасны и ваши данные могут быть перехвачены мошенниками."Если вы заметите необычную активность, например, скачивание больших объемов данных без вашего участия, немедленно отключитесь от сети и проверьте устройство на наличие вирусов или шпионского ПО", - объяснил Василий Шутов.

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технологии, общество , wi-fi