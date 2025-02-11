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"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров

"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров - 11.02.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров

Авиакомпания "Аэрофлот" в январе 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 0,8% год к году, до 2,2 миллиона человек, сообщила компания. | 11.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 0,8% год к году, до 2,2 миллиона человек, сообщила компания. "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 миллиона пассажиров, на 0,8% больше по сравнению с январем 2024 года, пассажирооборот увеличился на 7,4%", - раскрыла компания результаты работы в январе 2025 года. Группа "Аэрофлот" в январе 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 1,9%, до 3,9 миллиона человек, также добавили в компании."Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 1,9% по сравнению с январем 2024 года и составило 3,9 миллиона человек", - говорится в сообщении.Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 1,3%, до 2,9 миллиона пассажиров. На международных - на 3,8%, до 1 миллиона пассажиров.Генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский ранее в феврале сообщал, что задача группы "Аэрофлот" на 2025 год - перевезти не менее 55 миллионов пассажиров. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

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аэрофлот, бизнес