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Авиакомпания "Победа" по результатам 2024 года оказалась в прибыли
Авиакомпания "Победа" по результатам 2024 года оказалась в прибыли - 11.02.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания "Победа" по результатам 2024 года оказалась в прибыли
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") завершила 2024 год с чистой прибылью по РСБУ, однако она немного меньше 21,3 миллиарда рублей в 2023 году,... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T11:11+0300
2025-02-11T11:11+0300
2025-02-11T11:11+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") завершила 2024 год с чистой прибылью по РСБУ, однако она немного меньше 21,3 миллиарда рублей в 2023 году, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Дмитрий Тыщук. По итогам 2023 года "Победа" получила рекордную чистую прибыль по РСБУ - 21,3 миллиарда рублей, что на 42% выше результата предыдущего года. "Прибыль будет, да. Она поменьше, чем в прошлом году, но будет. Цифру назвать не могу", - сказал Тыщук, отвечая на вопрос, удалось ли "Победе" получить в 2024 году чистую прибыль по РСБУ, как прогнозировалось.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
Авиакомпания "Победа" по результатам 2024 года оказалась в прибыли
Тыщук: "Победа" завершила 2024 год с прибылью, но меньшей, чем в 2023 году
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") завершила 2024 год с чистой прибылью по РСБУ, однако она немного меньше 21,3 миллиарда рублей в 2023 году, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Дмитрий Тыщук.
По итогам 2023 года "Победа" получила рекордную чистую прибыль по РСБУ - 21,3 миллиарда рублей, что на 42% выше результата предыдущего года.
"Прибыль будет, да. Она поменьше, чем в прошлом году, но будет. Цифру назвать не могу", - сказал Тыщук, отвечая на вопрос, удалось ли "Победе" получить в 2024 году чистую прибыль по РСБУ, как прогнозировалось.
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