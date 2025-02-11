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Авиакомпания "Победа" по результатам 2024 года оказалась в прибыли

Авиакомпания "Победа" по результатам 2024 года оказалась в прибыли - 11.02.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания "Победа" по результатам 2024 года оказалась в прибыли

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") завершила 2024 год с чистой прибылью по РСБУ, однако она немного меньше 21,3 миллиарда рублей в 2023 году,... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T11:11+0300

2025-02-11T11:11+0300

2025-02-11T11:11+0300

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аэрофлот

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") завершила 2024 год с чистой прибылью по РСБУ, однако она немного меньше 21,3 миллиарда рублей в 2023 году, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Дмитрий Тыщук. По итогам 2023 года "Победа" получила рекордную чистую прибыль по РСБУ - 21,3 миллиарда рублей, что на 42% выше результата предыдущего года. "Прибыль будет, да. Она поменьше, чем в прошлом году, но будет. Цифру назвать не могу", - сказал Тыщук, отвечая на вопрос, удалось ли "Победе" получить в 2024 году чистую прибыль по РСБУ, как прогнозировалось.

https://1prime.ru/20250207/rosaviatsiya-854754591.html

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бизнес, россия, аэрофлот