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Власти Ямала намерены запустить прямые рейсы в Абхазию

Власти Ямала намерены запустить прямые рейсы в Абхазию - 11.02.2025, ПРАЙМ

Власти Ямала намерены запустить прямые рейсы в Абхазию

Ямало-Ненецкий автономный округ рассматривает возможность организации в летний период прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией,... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T18:11+0300

2025-02-11T18:11+0300

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экономика

авиарейсы

абхазия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий автономный округ рассматривает возможность организации в летний период прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией, сообщает правительство региона. "Прямые перелеты до Сухума позволят путешествовать ямальцам с большим комфортом", - приводятся в сообщении заявление замгубернатора региона Александра Подороги на совещании по развитию авиаперевозок региона. Заместитель главы Ямала также отметил, что курорты Абхазии популярны у жителей округа, направление с Ямала в Сочи летом всегда пользуется повышенным спросом, и не все желающие могут отправиться на отдых наиболее удобным прямым рейсом, поэтому полеты в аэропорт Сухум могут стать очень востребованным направлением среди ямальцев.

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абхазия

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авиарейсы, абхазия