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В России могут обязать сообщать водителям об эвакуации авто на "Госуслугах"

В России могут обязать сообщать водителям об эвакуации авто на "Госуслугах" - 11.02.2025, ПРАЙМ

В России могут обязать сообщать водителям об эвакуации авто на "Госуслугах"

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращения в МВД России и Московскую административную дорожную инспекцию с... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T09:40+0300

2025-02-11T09:40+0300

2025-02-11T09:40+0300

общество

рф

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращения в МВД России и Московскую административную дорожную инспекцию с предложением обязать сотрудников полиции информировать водителей об эвакуации автомобиля при помощи сообщений на "Госуслугах". Ранее в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" появилась опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля, например, если машина неудачно припаркована или шумит сигнализация. Там же можно сообщить водителю об эвакуации автомобиля. "Дополнительно направлю письмо в МВД России и МАДИ Москвы, в связи с появившейся опцией. Для того, чтобы сотрудники полиции в рамках поручения руководства, которые принимают решение об эвакуации, используя данный сервис, тоже могли информировать", - сказал Нилов РИА Новости. Парламентарий также призвал водителей и пешеходов использовать функцию сообщения об эвакуации автомобиля. "Сегодня вы помогли, завтра помогут вам. Напоминаю, что эвакуация это - обеспечительная мера, это не наказание. За нарушение правил парковки предусмотрен штраф, а эвакуация - это процедура устранения правонарушения. Многие раньше размещали на стекле автовизитки, чтобы прохожие могли позвонить и водитель мог вовремя прийти и машину забрать", - отметил депутат. Он также сообщил, что законопроект об обязательном информировании владельца транспортного средства должностными лицами перед эвакуацией в настоящее время находится на заключении в правительстве РФ. "Теперь это является дополнительным аргументом принимать наш законопроект об обязательном информировании владельца транспортного средства должностными лицами перед эвакуацией. Чтобы информация о предстоящей эвакуации была доступна, было определено время - 10 минут, в течение которого водитель должен появиться и машину переставить. В противном случае эвакуация будет полностью законна", - заключил Нилов.

https://1prime.ru/20250210/avto-854820646.html

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общество , рф