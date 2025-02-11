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Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка - 11.02.2025, ПРАЙМ
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка уже несколько лет, но при необходимости их изготовление можно возобновить, сообщили РИА Новости в... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T06:28+0300
2025-02-11T06:28+0300
2025-02-11T06:28+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка уже несколько лет, но при необходимости их изготовление можно возобновить, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гознака".
"На монеты номиналом 1 копейка от Банка России заказов не поступает уже несколько лет. Отметим, что технические возможности изготовления этих монет сохраняются", - отметили в "Гознаке". В России, как показывают данные Центробанка на начало января этого года, на монету номиналом 1 копейка приходилось 10% в общем количестве монет.
При этом в компании отметили, что в настоящее время "Гознак" на регулярной основе по заказу Банка России изготавливает тиражи монет разных номиналов, включая 5 и 10 рублей.
Вместе с тем ранее ЦБ сообщал, что изготовление банкнот номиналом 5 и 10 рублей выгоднее, чем чеканка таких монет, и перевозить банкноты легче, чем монеты. Регулятор отмечал, что купюры теперь дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.
"Сведения об объемах и себестоимости производства денежных знаков, будь то банкноты или монеты, являются информацией ограниченного доступа и публично не разглашаются", - подчеркнули в "Гознаке".
Как показал анализ РИА Новости, большинство крупнейших экономик мира уже отказались от монет самых низких номиналов. А президент США Дональд Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентовых монет (пенни) в стране в связи с высокой стоимостью их производства.
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финансы, банки, россия, сша, дональд трамп
Финансы, Банки, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка
"Гознак": ЦБ не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка уже несколько лет
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка уже несколько лет, но при необходимости их изготовление можно возобновить, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гознака".
"На монеты номиналом 1 копейка от Банка России заказов не поступает уже несколько лет. Отметим, что технические возможности изготовления этих монет сохраняются", - отметили в "Гознаке". В России, как показывают данные Центробанка на начало января этого года, на монету номиналом 1 копейка приходилось 10% в общем количестве монет.
При этом в компании отметили, что в настоящее время "Гознак" на регулярной основе по заказу Банка России изготавливает тиражи монет разных номиналов, включая 5 и 10 рублей.
Вместе с тем ранее ЦБ сообщал, что изготовление банкнот номиналом 5 и 10 рублей выгоднее, чем чеканка таких монет, и перевозить банкноты легче, чем монеты. Регулятор отмечал, что купюры теперь дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.
"Сведения об объемах и себестоимости производства денежных знаков, будь то банкноты или монеты, являются информацией ограниченного доступа и публично не разглашаются", - подчеркнули в "Гознаке".
Как показал анализ РИА Новости, большинство крупнейших экономик мира уже отказались от монет самых низких номиналов. А президент США Дональд Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентовых монет (пенни) в стране в связи с высокой стоимостью их производства.