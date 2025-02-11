Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250211/bank-854830599.html
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка - 11.02.2025, ПРАЙМ
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка уже несколько лет, но при необходимости их изготовление можно возобновить, сообщили РИА Новости в... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T06:28+0300
2025-02-11T06:28+0300
финансы
банки
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854830599.jpg?1739244509
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка уже несколько лет, но при необходимости их изготовление можно возобновить, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гознака". "На монеты номиналом 1 копейка от Банка России заказов не поступает уже несколько лет. Отметим, что технические возможности изготовления этих монет сохраняются", - отметили в "Гознаке". В России, как показывают данные Центробанка на начало января этого года, на монету номиналом 1 копейка приходилось 10% в общем количестве монет. При этом в компании отметили, что в настоящее время "Гознак" на регулярной основе по заказу Банка России изготавливает тиражи монет разных номиналов, включая 5 и 10 рублей. Вместе с тем ранее ЦБ сообщал, что изготовление банкнот номиналом 5 и 10 рублей выгоднее, чем чеканка таких монет, и перевозить банкноты легче, чем монеты. Регулятор отмечал, что купюры теперь дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. "Сведения об объемах и себестоимости производства денежных знаков, будь то банкноты или монеты, являются информацией ограниченного доступа и публично не разглашаются", - подчеркнули в "Гознаке". Как показал анализ РИА Новости, большинство крупнейших экономик мира уже отказались от монет самых низких номиналов. А президент США Дональд Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентовых монет (пенни) в стране в связи с высокой стоимостью их производства.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, сша, дональд трамп
Финансы, Банки, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
06:28 11.02.2025
 
Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка

"Гознак": ЦБ не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка уже несколько лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Банк России не заказывает чеканку монет номиналом 1 копейка уже несколько лет, но при необходимости их изготовление можно возобновить, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гознака".
"На монеты номиналом 1 копейка от Банка России заказов не поступает уже несколько лет. Отметим, что технические возможности изготовления этих монет сохраняются", - отметили в "Гознаке". В России, как показывают данные Центробанка на начало января этого года, на монету номиналом 1 копейка приходилось 10% в общем количестве монет.
При этом в компании отметили, что в настоящее время "Гознак" на регулярной основе по заказу Банка России изготавливает тиражи монет разных номиналов, включая 5 и 10 рублей.
Вместе с тем ранее ЦБ сообщал, что изготовление банкнот номиналом 5 и 10 рублей выгоднее, чем чеканка таких монет, и перевозить банкноты легче, чем монеты. Регулятор отмечал, что купюры теперь дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.
"Сведения об объемах и себестоимости производства денежных знаков, будь то банкноты или монеты, являются информацией ограниченного доступа и публично не разглашаются", - подчеркнули в "Гознаке".
Как показал анализ РИА Новости, большинство крупнейших экономик мира уже отказались от монет самых низких номиналов. А президент США Дональд Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить выпуск одноцентовых монет (пенни) в стране в связи с высокой стоимостью их производства.
 
ФинансыБанкиРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала