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Банк России назвал 40% похищенных мошенниками средств

Банк России назвал 40% похищенных мошенниками средств - 11.02.2025, ПРАЙМ

Банк России назвал 40% похищенных мошенниками средств

Около 40% похищаемых мошенниками средств у граждан - это их кредиты, рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T07:17+0300

2025-02-11T07:17+0300

2025-02-11T07:17+0300

финансы

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банк россия

банк россии

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Около 40% похищаемых мошенниками средств у граждан - это их кредиты, рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. "По нашим оценкам, около 40% похищенного – это кредитные деньги", - сказал он в интервью "Комсомольской правде". "Поэтому здесь важно ускорить обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй, чтобы все происходило в онлайн-режиме. Тогда мошенники не смогут взять кредит на одну и ту же жертву сразу в нескольких банках или микрофинансовых организациях. Такая мера включена в законопроект", - добавил он. Годом ранее, в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах", глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства.

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