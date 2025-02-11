Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России назвал 40% похищенных мошенниками средств - 11.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250211/bank-854831246.html
Банк России назвал 40% похищенных мошенниками средств
Банк России назвал 40% похищенных мошенниками средств - 11.02.2025, ПРАЙМ
Банк России назвал 40% похищенных мошенниками средств
Около 40% похищаемых мошенниками средств у граждан - это их кредиты, рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T07:17+0300
2025-02-11T07:17+0300
финансы
банки
россия
москва
эльвира набиуллина
банк россия
банк россии
комсомольская правда
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854831246.jpg?1739247423
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Около 40% похищаемых мошенниками средств у граждан - это их кредиты, рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. "По нашим оценкам, около 40% похищенного – это кредитные деньги", - сказал он в интервью "Комсомольской правде". "Поэтому здесь важно ускорить обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй, чтобы все происходило в онлайн-режиме. Тогда мошенники не смогут взять кредит на одну и ту же жертву сразу в нескольких банках или микрофинансовых организациях. Такая мера включена в законопроект", - добавил он. Годом ранее, в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах", глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, москва, эльвира набиуллина, банк россия, банк россии, комсомольская правда
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Банк России, Комсомольская правда
07:17 11.02.2025
 
Банк России назвал 40% похищенных мошенниками средств

Зубарев: около 40% похищенных мошенниками средств - это их кредиты

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Около 40% похищаемых мошенниками средств у граждан - это их кредиты, рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
"По нашим оценкам, около 40% похищенного – это кредитные деньги", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".
"Поэтому здесь важно ускорить обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй, чтобы все происходило в онлайн-режиме. Тогда мошенники не смогут взять кредит на одну и ту же жертву сразу в нескольких банках или микрофинансовых организациях. Такая мера включена в законопроект", - добавил он.
Годом ранее, в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах", глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что каждый четвертый рубль, похищенный из банков, это заемные средства.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАЭльвира Набиуллинабанк РоссияБанк РоссииКомсомольская правда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала