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Самая низкая безработица в мире в прошлом году была в России - 11.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Самая низкая безработица в мире в прошлом году была в России
Самая низкая безработица в мире в прошлом году была в России - 11.02.2025, ПРАЙМ
Самая низкая безработица в мире в прошлом году была в России
Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году была в России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T04:15+0300
2025-02-11T04:15+0300
экономика
мировая экономика
канада
москва
япония
росстат
росстат
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году была в России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Как сообщил в пятницу Росстат, доля безработного населения в России по итогам прошлого года составила минимальные за все время 2,3% (3% годом ранее). Это стало наименьшим уровнем среди всех стран "Большой двадцатки". Чуть выше - 2,4% - безработица была в Японии и Мексике, при этом в обеих странах показатель за прошлый год немного сократился - на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно. В остальных странах значение было больше 3%, при этом только в Южной Африке оно двузначное - по последним доступным данным, там доля незанятых составила 32,1%. Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной. Самое значительное снижение зафиксировала Бразилия - за год показатель упал с 7,4% до 6,2%, оставаясь вблизи многолетних минимумов. В Италии безработица сократилась на 0,9 процентного пункта и составила по итогам года 6,2%. Доля незанятых в Индии сократилась на 0,35 процентного пункта - до 8,3%, а в Турции - на 0,3 процентного пункта, до 8,5%. В то же время некоторые экономики столкнулись с увеличением безработного населения. Сильнее всего показатель подскочил в Канаде - сразу на 0,9 процентного пункта за год, до 6,7%. Южная Корея также столкнулась со значительным ростом безработицы - с 3,2% до максимальных с 2021 года 3,7%.
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мировая экономика, канада, москва, япония, росстат, росстат
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, МОСКВА, ЯПОНИЯ, Росстат, РОССТАТ
04:15 11.02.2025
 
Самая низкая безработица в мире в прошлом году была в России

Росстат: самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира была в России

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году была в России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Как сообщил в пятницу Росстат, доля безработного населения в России по итогам прошлого года составила минимальные за все время 2,3% (3% годом ранее). Это стало наименьшим уровнем среди всех стран "Большой двадцатки".
Чуть выше - 2,4% - безработица была в Японии и Мексике, при этом в обеих странах показатель за прошлый год немного сократился - на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно. В остальных странах значение было больше 3%, при этом только в Южной Африке оно двузначное - по последним доступным данным, там доля незанятых составила 32,1%.
Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной. Самое значительное снижение зафиксировала Бразилия - за год показатель упал с 7,4% до 6,2%, оставаясь вблизи многолетних минимумов. В Италии безработица сократилась на 0,9 процентного пункта и составила по итогам года 6,2%. Доля незанятых в Индии сократилась на 0,35 процентного пункта - до 8,3%, а в Турции - на 0,3 процентного пункта, до 8,5%.
В то же время некоторые экономики столкнулись с увеличением безработного населения. Сильнее всего показатель подскочил в Канаде - сразу на 0,9 процентного пункта за год, до 6,7%. Южная Корея также столкнулась со значительным ростом безработицы - с 3,2% до максимальных с 2021 года 3,7%.
 
ЭкономикаМировая экономикаКАНАДАМОСКВАЯПОНИЯРосстатРОССТАТ
 
 
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