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Биржи АТР преимущественно снижаются на фоне торговых опасений - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Биржи АТР преимущественно снижаются на фоне торговых опасений
Биржи АТР преимущественно снижаются на фоне торговых опасений - 11.02.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно снижаются на фоне торговых опасений
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно уменьшаются на фоне торговых опасений, свидетельствуют данные торгов. | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T07:53+0300
2025-02-11T07:53+0300
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно уменьшаются на фоне торговых опасений, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16%, до 3 316,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,31%, до 2 011,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 21 413,75 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1%, до 2 546,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 8 488 пунктов. Торги в Японии во вторник не проходят в связи с выходным днем. В понедельник японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, до 38 801,17 пункта. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. На этом фоне индексы Китая снижаются, индекс Гонконга сдерживается уменьшением стоимости акций китайских компаний: индекс Hang Seng China Enterprise сокращается на 0,7%. В то же время поддерживает торги рост индексов США в понедельник, в том числе индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос днем ранее на 0,98%. Удорожание золота до нового рекорда поддерживает акции компаний золотодобывающего сектора. Акции Zijin Mining Group в Гонконге дорожают на 2%, бумаги Northern Star Resources растут в цене в Сиднее на 4,4%, Evolution Mining - на 5,8%.
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рынки, торги, акции, сша, гонконг, москва, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынки, Торги, Акции, США, ГОНКОНГ, МОСКВА, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
07:53 11.02.2025
 
Биржи АТР преимущественно снижаются на фоне торговых опасений

Биржи АТР снижаются на фоне торговых опасений

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно уменьшаются на фоне торговых опасений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16%, до 3 316,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,31%, до 2 011,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 21 413,75 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1%, до 2 546,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 8 488 пунктов.
Торги в Японии во вторник не проходят в связи с выходным днем. В понедельник японский Nikkei 225 вырос на 0,04%, до 38 801,17 пункта.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. На этом фоне индексы Китая снижаются, индекс Гонконга сдерживается уменьшением стоимости акций китайских компаний: индекс Hang Seng China Enterprise сокращается на 0,7%.
В то же время поддерживает торги рост индексов США в понедельник, в том числе индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос днем ранее на 0,98%.
Удорожание золота до нового рекорда поддерживает акции компаний золотодобывающего сектора. Акции Zijin Mining Group в Гонконге дорожают на 2%, бумаги Northern Star Resources растут в цене в Сиднее на 4,4%, Evolution Mining - на 5,8%.
 
РынкиТоргиАкцииСШАГОНКОНГМОСКВАДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
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