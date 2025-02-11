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Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ
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Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол
Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ
Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол
Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T17:32+0300
2025-02-11T17:33+0300
экономика
россия
бизнес
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МЕХИКО, 11 фев - ПРАЙМ. Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и организацию импорта в РФ, рассказал РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Николай Софинский. "Одна из бизнес-миссий запланирована на первую половину этого года и ориентирована на расширение присутствия российских компаний в Мексике. В то же время в условиях перестройки логистических цепочек и переориентации бизнеса существует значительный спрос на импортные поставки", - сказал Софинский. Как отметил дипломат, интерес для российских предпринимателей представляют мексиканский ИТ-сектор, агропромышленный комплекс, фармацевтика и химическая промышленность. В то же время при поддержке посольства идет активная работа по удовлетворению запросов об импорте с местными ассоциациями и деловыми кругами. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
17:32 11.02.2025 (обновлено: 17:33 11.02.2025)
 
Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол

Посол: бизнес РФ нацелен расширять присутствие в Мексике и импорт в Россию

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийМехико
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 11 фев - ПРАЙМ. Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и организацию импорта в РФ, рассказал РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Николай Софинский.
"Одна из бизнес-миссий запланирована на первую половину этого года и ориентирована на расширение присутствия российских компаний в Мексике. В то же время в условиях перестройки логистических цепочек и переориентации бизнеса существует значительный спрос на импортные поставки", - сказал Софинский.
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Как отметил дипломат, интерес для российских предпринимателей представляют мексиканский ИТ-сектор, агропромышленный комплекс, фармацевтика и химическая промышленность. В то же время при поддержке посольства идет активная работа по удовлетворению запросов об импорте с местными ассоциациями и деловыми кругами.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнес
 
 
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