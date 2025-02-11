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Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол

Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ

Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол

Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и... | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T17:32+0300

2025-02-11T17:32+0300

2025-02-11T17:33+0300

экономика

россия

бизнес

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МЕХИКО, 11 фев - ПРАЙМ. Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и организацию импорта в РФ, рассказал РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Николай Софинский. "Одна из бизнес-миссий запланирована на первую половину этого года и ориентирована на расширение присутствия российских компаний в Мексике. В то же время в условиях перестройки логистических цепочек и переориентации бизнеса существует значительный спрос на импортные поставки", - сказал Софинский. Как отметил дипломат, интерес для российских предпринимателей представляют мексиканский ИТ-сектор, агропромышленный комплекс, фармацевтика и химическая промышленность. В то же время при поддержке посольства идет активная работа по удовлетворению запросов об импорте с местными ассоциациями и деловыми кругами. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес