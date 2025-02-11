https://1prime.ru/20250211/biznes-854850658.html
Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол
Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол - 11.02.2025, ПРАЙМ
Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол
Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T17:32+0300
2025-02-11T17:32+0300
2025-02-11T17:33+0300
экономика
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_424362b1cf3d77c504a9f5f4b934a747.jpg
МЕХИКО, 11 фев - ПРАЙМ. Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и организацию импорта в РФ, рассказал РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Николай Софинский. "Одна из бизнес-миссий запланирована на первую половину этого года и ориентирована на расширение присутствия российских компаний в Мексике. В то же время в условиях перестройки логистических цепочек и переориентации бизнеса существует значительный спрос на импортные поставки", - сказал Софинский. Как отметил дипломат, интерес для российских предпринимателей представляют мексиканский ИТ-сектор, агропромышленный комплекс, фармацевтика и химическая промышленность. В то же время при поддержке посольства идет активная работа по удовлетворению запросов об импорте с местными ассоциациями и деловыми кругами. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.
https://1prime.ru/20250206/mvf-854736317.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_7772025fccda51b39dc51c92c3d3f53b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
Российский бизнес намерен расширять присутствие в Мексике, сообщил посол
Посол: бизнес РФ нацелен расширять присутствие в Мексике и импорт в Россию
МЕХИКО, 11 фев - ПРАЙМ. Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и организацию импорта в РФ, рассказал РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Николай Софинский.
"Одна из бизнес-миссий запланирована на первую половину этого года и ориентирована на расширение присутствия российских компаний в Мексике. В то же время в условиях перестройки логистических цепочек и переориентации бизнеса существует значительный спрос на импортные поставки", - сказал Софинский.
МВФ призвал США, КНР, Канаду и Мексику найти решение по пошлинам
Как отметил дипломат, интерес для российских предпринимателей представляют мексиканский ИТ-сектор, агропромышленный комплекс, фармацевтика и химическая промышленность. В то же время при поддержке посольства идет активная работа по удовлетворению запросов об импорте с местными ассоциациями и деловыми кругами.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18.00 мск.