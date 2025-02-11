https://1prime.ru/20250211/boeing-854856208.html
Boeing сообщил о небывалом сокращении числа заказов на лайнеры
Boeing сообщил о небывалом сокращении числа заказов на лайнеры - 11.02.2025, ПРАЙМ
Boeing сообщил о небывалом сокращении числа заказов на лайнеры
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 36 заказов, что в 4 раза | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T23:11+0300
2025-02-11T23:11+0300
2025-02-11T23:12+0300
экономика
boeing
заказы
сокращение
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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 36 заказов, что в 4 раза меньше показателя декабря, следует из релиза компании. В декабре прошлого года концерн получил 142 заказа. Всего в 2024 году число заказов Boeing достигло 569. Поставки Boeing в январе увеличились в месячном выражении в 1,5 раза, до 45 с 30 самолетов в декабре. За прошлый год компания поставила 348 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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boeing, заказы, сокращение
Экономика, Boeing, заказы, сокращение
Boeing сообщил о небывалом сокращении числа заказов на лайнеры
Компания: заказы Boeing в январе снизились в 4 раза к декабрю - до 36 самолетов
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 36 заказов, что в 4 раза меньше показателя декабря, следует из релиза компании.
В декабре прошлого года концерн получил 142 заказа. Всего в 2024 году число заказов Boeing достигло 569.
Поставки Boeing в январе увеличились в месячном выражении в 1,5 раза, до 45 с 30 самолетов в декабре. За прошлый год компания поставила 348 самолетов.
Заказы у Boeing в 2024 году упали в 2,6 раза
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.