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Boeing сообщил о небывалом сокращении числа заказов на лайнеры

Boeing сообщил о небывалом сокращении числа заказов на лайнеры - 11.02.2025, ПРАЙМ

Boeing сообщил о небывалом сокращении числа заказов на лайнеры

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 36 заказов, что в 4 раза | 11.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-11T23:11+0300

2025-02-11T23:11+0300

2025-02-11T23:12+0300

экономика

boeing

заказы

сокращение

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МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в январе получил 36 заказов, что в 4 раза меньше показателя декабря, следует из релиза компании. В декабре прошлого года концерн получил 142 заказа. Всего в 2024 году число заказов Boeing достигло 569. Поставки Boeing в январе увеличились в месячном выражении в 1,5 раза, до 45 с 30 самолетов в декабре. За прошлый год компания поставила 348 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

https://1prime.ru/20250114/boeing-854197674.html

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boeing, заказы, сокращение