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В СФ рассказали о последствиях выхода стран Балтии из БРЭЛЛ
В СФ рассказали о последствиях выхода стран Балтии из БРЭЛЛ - 11.02.2025, ПРАЙМ
В СФ рассказали о последствиях выхода стран Балтии из БРЭЛЛ
В странах Балтии после выхода из общей энергосистемы с Россией цены на электричество выросли в 1,5 раза, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр... | 11.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-11T15:59+0300
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МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. В странах Балтии после выхода из общей энергосистемы с Россией цены на электричество выросли в 1,5 раза, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). "На следующий день после выхода из общей энергосистемы с Россией цена электричества в странах Балтии выросла в 1,5 раза и составила порядка 190 евро за МВт-час. При том что средняя цена за прошлую неделю составляла 126 евро. Если говорить о пике стоимости, то в отдельные часы он достигал 340 евро, что почти в 3 раза больше, цены до выхода из БРЭЛЛ", - сказал политик. По его словам, все это, естественно, скажется на цене электричества для домохозяйств, которые по сути своими доходами заплатят за очередную "победу" прибалтийских властей над Россией. При этом, отметил Шендерюк-Жидков, "в соседней Финляндии средняя цена электричества в этот же день составила 40 евро за МВт-час".
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Энергетика, РОССИЯ, Балтия, ЛИТВА, ЛАТВИЯ
В СФ рассказали о последствиях выхода стран Балтии из БРЭЛЛ
Шендерюк-Жидков: после выхода из БРЭЛЛ цены на электричество выросли в странах Балтии
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. В странах Балтии после выхода из общей энергосистемы с Россией цены на электричество выросли в 1,5 раза, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
"На следующий день после выхода из общей энергосистемы с Россией цена электричества в странах Балтии выросла в 1,5 раза и составила порядка 190 евро за МВт-час. При том что средняя цена за прошлую неделю составляла 126 евро. Если говорить о пике стоимости, то в отдельные часы он достигал 340 евро, что почти в 3 раза больше, цены до выхода из БРЭЛЛ", - сказал политик.
По его словам, все это, естественно, скажется на цене электричества для домохозяйств, которые по сути своими доходами заплатят за очередную "победу" прибалтийских властей над Россией.
При этом, отметил Шендерюк-Жидков, "в соседней Финляндии средняя цена электричества в этот же день составила 40 евро за МВт-час".
Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ